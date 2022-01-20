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Лунный день сегодня 20 января 2022 года

Лунный день сегодня 20 января 2022 года

В четверг позиция Луны будет не в лучшей позиции, поэтому день будет напряженным. Советы астрологов помогут справиться с временными неурядицами и определиться с планами, чтобы выполнить дела в полном объеме.


В этот четверг энергетика ночного светила не будет помощником в делах, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюдать осторожность и последовательность во всем. При должном усердии и отсутствии негатива получится избежать неприятностей.

Фаза Луны: 18 лунный день пройдет под эгидой убывающей Луны во Льве. Эти сутки чреваты возникновением конфликтных ситуаций, поэтому работа будет продуктивной в уединении. Астрологи также рекомендуют избегать разглашения своих планов, чтобы дела не сорвались или не приняли нежелательный оборот.

Магнитные бури 20 января: в этот день солнечные ветра не достигнут магнитосферы Земли. Здоровье людей вне опасности.

Что принесет удачу сегодня


ответственность;
работа в уединении;
позитивные эмоции;
выполнение обещаний.

Что отпугнет успех в этот день


рискованные действия;
выяснение отношений;
доверие слухам;
азартные игры;
незапланированные траты.

Домашние дела по лунному календарю

В четверг домашние обязанности могут вывести из равновесия, поэтому астрологи рекомендуют заниматься лишь теми делами, которые поднимают настроение. Это может быть приготовление новых блюд, смена декора, избавление от вещей, которые разонравились или пришли в негодность. Луна находится в начальной фазе убывания, и сил достаточно даже для завершения ремонта или долгожданного переезда.

Одежда и талисманы в этот четверг

Под влиянием Луны во Льве не стоит прибегать к кричащим расцветкам: они способны доставить множество хлопот. Лучше всего подойдет однотонная одежда сдержанных оттенков. Сосредоточиться на важных вопросах будет проще в одежде серой и бежевой гаммы, а не попасть под влияние манипуляторов помогут глубокие синие оттенки.


Талисманом этого дня выступит аметист, камень равновесия и спокойствия. Этот минерал поможет обрести уверенность и не потакать домыслам. Предпочтительными украшениями станут изделия из серебра: этот металл защитит от негатива.

Финансы и работа в 18 лунный день

Четверг — не время для экспериментов. В эти сутки хорошо продвигается отлаженная работа, а также появляется возможность провести работу над ошибками и возобновить дела, приостановленные в прошлом. Лучше всего работать в уединении, чтобы исключить разногласия и невозможность найти компромиссные решения.

Финансовая активность в этот день может привести к проблемам: созвездие Льва подталкивает к рискованным и неоправданным действиям. Астрологи рекомендуют ограничить траты и приобретать лишь товары первой необходимости.

Любовь и общение 20 января

В этот день возрастает склонность к лести и завышенному самомнению, что не лучшим образом отражается на взаимоотношениях. В четверг можно проводить романтические и дружеские свидания, однако ожидать от них чего-то особенного не приходится. Астрологи рекомендуют быть терпимее и принимать людей со всеми их недостатками.

Достичь гармонии в отношениях получится, если соблюдать осторожность в словах и действиях, не забывать о своих обещаниях и не провоцировать партнеров на сильные эмоциональные всплески.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Здоровью и самочувствию в четверг будет угрожать халатность, поэтому важно соблюдать технику безопасности, не спешить и по возможности не проводить длительное время за рулем. Поднять себе настроение будет важно для успеха в делах и личной жизни, поэтому с самого утра стоит настроиться на оптимизм и взять на вооружение позитивные аффирмации. С их помощью удастся сохранить бодрость духа и не переживать, если что-то пойдет не так, как планировалось.

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По материалам: dailyhoro.ru

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