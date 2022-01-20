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Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева

Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Шоумен Максим Галкин  запечатлел 72-летнюю Аллу Пугачеву в шляпке флоппи и стриженой шубке в бутике дизайнера Игоря Гуляева. Максим Галкин рассказал подписчикам, что накануне он вместе с супругой Аллой Пугачевой посвятил день шопингу. Звездная пара посетила бутик известного дизайнера Игоря Гуляева, где артистка присмотрела себе пару модных шуб. Алла Пугачева является одной из самых популярных артисток в России. Несмотря на то что она давно не выступает на сцене, певица не теряет любовь публики. Пугачева не скрывает, что старается хорошо выглядеть ради наследников. За последние годы артистка похудела, а также сменила стиль. Наряды для нее порой шьют именитые дизайнеры.
Алла Пугачева В последнее время Алла Пугачева все чаще приезжает в центр Москвы. Она прогуливается по любимым улочкам и всегда заглядывает в бутик к другу Игорю Гуляеву.  Примадонну заснял на камеру Максим Галкин. Она представила стильный тотал look, щегольнув в короткой стриженой шубке и шляпке флоппи с изогнутыми полями. Наряд дополняли кожаные лосины.
Алла Пугачева Дизайнер и стилист передал ей подарок для маленькой Лизы Галкиной — дубленку с вышивкой. Примадонна обсудила с ним селфи, которое выложила накануне в соцсети. Многие раскритиковали ее небрежную укладку. Но певица призналась, что это случайный кадр. По всей видимости, она даже публиковать его не собиралась. Напомним, внешность Примадонны все время вызывает бурные обсуждения среди ее поклонников. Однако чаще всего артистку все же хвалят, а не ругают, ведь для своих 72-х лет выглядит она превосходно. По слухам, ради сохранения молодости Пугачева не жалеет здоровья и регулярно делает пластику. Говорят, только в прошлом году ей провели круговую подтяжку лица и подкорректировали веки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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