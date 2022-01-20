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Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя равенства

Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя равенства

30-летняя певица Манижа, представлявшая на последнем "Евровидении" Россию, появилась на Таймс-сквер в Нью-Йорке с оголенной грудью.

Манижа похвасталась на своей странице в инстаграме, что стала первой российской артисткой, которая возглавила глобальный проект Spotify под названием #EQUAL.


"Мое фото взяли на обложку международного плейлиста Equal, а песня Now or Never его возглавляет. Весь плейлист можете послушать на моей странице в приложении Spotify. ну и финалочка: Меня будут показывать на Times Square в Нью-Йорке два дня подряд! Так что ждите еще фотографий, потому что в российском плейлисте я тоже участвую", - написала звезда.

При этом певица опубликовала на своей странице в инстаграме фото из центра Нью-Йорка, на котором можно увидеть Манижу в весьма провокационном наряде.

"Если героиню для обложки российского плейлиста Equal выбирает локальная музыкальная команда, то выбор артистки для глобальной обложки - это консолидированное решение сотрудников Spotify, работающих над проектом Equal во всем мире. Песню Манижи Now or Never оценили наши зарубежные коллеги, трек получил положительные отзывы от всех стран, где есть программа Equal. Мы поздравляем Манижу с мировым признанием ее таланта, обложка глобального плейлиста - это отличное продолжение успешной международной истории, которая началась у нее в прошлом году", - рассказал ТАСС руководитель отдела по работе с музыкальными лейблами и артистами Spotify в России Рустам Киреев.

Как писал NEWSTES, Манижа раскрыла, при каком условии поедет на "Евровидение" во второй раз.

шоу-бизнес звезды Манижа
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По материалам: uposters.ru

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