Мельниченко: в законе о МСУ нужно учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей

Вадим Карасев

Законопроект "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" носит всеобъемлющий характер и в целом прописывает систему МСУ. Об этом рассказал губернатор Пензенской области, первый зампред высшего совета Всероссийской ассоциации развития МСУ (ВАРМСУ) Олег Мельниченко на круглом столе, посвященном законопроекту.

"Сегодня одной из тем является вопрос территориальных основ муниципального самоуправления в части учета региональной специфики в модели организации МСУ. Думаю, со многой многие согласятся, что сегодня в России остается актуальной проблема развития МСУ. Она не новая, постоянно обсуждается", — отметил губернатор.

Он напомнил, что ранее сенаторы инициировали внесение целого ряда изменений в 131 федеральный закон, в том числе ввели такой вид территориального деления, как муниципальный округ.

"В принципе, основной нашей задачей при рассмотрении проекта федерального закона, при экспертной оценке является то, чтобы были учтены все нюансы, которые отражаются на жизни наших людей", - отметил он.

По его словам, всё законодательство, касающееся МСУ, формируется таким образом, чтобы его реализация приводила к изменению в лучшую сторону "повседневной жизни, быта граждан".



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