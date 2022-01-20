Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности

Недавно появились слухи, что ведущая Регина Тодоренко беременна. Несколько дней назад в СМИ поднялась волна слухов о том, что в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова скоро случится прибавление. Представитель ведущей только сейчас дал комментарий о публикациях в СМИ. Слухи о том, что Регина ждет второго ребенка разлетелись в Сети из анонимного источника. Сообщалось, что будущая мама дала интервью о предстоящих родах одному известному изданию, но до выхода журнала в свет решила держать эту новость в секрете — чтобы она осталась эксклюзивной. Через пару дней после этого в сторис Инстаграма Тодоренко попало фото, на котором у неё был заметен округлившийся живот. Однако Регина снова не дала никаких комментариев на тему возможной беременности.Регина Тодоренко Еще одним подтверждением слухов стало признание писательницы, работавшей с ведущей над выпуском её книги для детей, о том, что Регина собиралась приурочить презентацию к важному событию в семье. «Она вскользь упомянула, что к этому времени планирует родить еще одного ребенка», — сказала она. Однако PR-менеджер Тодоренко слухи о беременности телезвезды подтвердить не смогла. Она сказала о том, что не знает о возможных изменениях в жизни ведущей. «Вы говорите про рождение второго ребенка, а я даже не знаю, что она беременна. Видимо, до вас информация доходит быстрее», — сказала КП PR-менеджер Нина Пономарева. Накануне, напомним, Тодоренко рассказала фанатам, что она пережила серьезный семейный кризис. Он случился вскоре после рождения сына Михаила. Ведущая призналась, что им с мужем было трудно перестраиваться на быт с маленьким ребенком. По словам Регины, они много работали над собой, чтобы сохранить брак. Научившись быть родителями, они решили, что готовы к рождению второго ребенка.