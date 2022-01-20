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Метизы оптом от компании Машкрепеж

Компания «Машкрепеж» предоставляет услуги по поставкам метизов любого назначения. Оптовые поставки осуществляются по всем регионам Российской Федерации силами собственной логистической службы, либо любой транспортной компанией по требованию клиента.

Машкрепеж – надежный и проверенный партнер

«Машкрепёж» уже почти четверть века (с 1998 г.) является основным крупнейшим поставщиком крепежных элементов на территории РФ. За такой существенный срок компания зарекомендовала себя в качестве надежного и проверенного поставщика метизов. Весь ассортимент продукции представлен на официальном сайте по ссылке https://www.rusbolt.ru/. В каталоге готовых крепежных элементов вы найдете все существующие типоразмеры анкеров, шурупов, электродов, гвоздей, винтов и т.д.

Вся продукция, представленная на сайте, имеется в достаточном количестве, чтобы обеспечить потребность в крепежных элементах даже крупные строительные компании. В общей сложности каталог готовой продукции насчитывает более 8 тысяч крепежных элементов. Клиентская база компании «Машкрепеж» составляет около 14 тысяч покупателей, среди которых присутствуют заказчики из железнодорожной, строительной, автотранспортной и производственной сфер.

Крепежные элементы от «Машкрепеж» продаются мелким и крупным оптом по самой выгодной стоимости среди большинства конкурентов. Дополнительно стоит отметить, что вся продукция соответствует международным стандартам ISO 9001:2000, к каждой партии поставок прилагаются соответствующие сертификаты, благодаря которым крепежные элементы можно использовать на любом объекте строительства.

Преимущества покупки метизов в «Машкрепеж»

Каждый клиент компании «Машкрепеж», приобретая метизы оптом, получает ряд неоспоримых преимуществ, среди которых стоит выделить несколько основных положительных моментов:

  • Продажа крепежных элементов (метизов) осуществляете в любых объемах, товар всегда в наличии.
  • В каталоге компании присутствуют все типоразмеры метизов.
  • Возможно заказать изготовление крепежных элементов по индивидуальным размерам.
  • Самые выгодные цены на метизы от производителя.
  • Высокое качество отпускаемой продукции, наличие всех необходимых сертификатов международного образца.
  • Оперативная доставка во все регионы Российской Федерации.


Компания ООО «Машкрепеж»

Контактная информация:

Электронная почта: [email protected]

Телефон: +7-499-372-77-77

Скайп: rusbolt.ru

ОГРН 1107746796816

Адрес: 121357, г. Москва, улица Верейская, дом 29, стр. 154, офис 24

# Экономика

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