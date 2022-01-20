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Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года

Председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года и план мероприятий по ее реализации, сообщает пресс-служба Правительства Российской Федерации.

Документ был разработан по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Концепция нацелена на создание доступных условий для занятий спортом и повышение мотивации подрастающего поколения вести здоровый образ жизни. Планом реализации Концепции предусмотрено 44 мероприятия по формированию единого физкультурно-спортивного образовательного пространства на территории страны для раскрытия потенциала детей.

«При развитии детско-юношеского спорта мы будем использовать комплексный подход. Концепцией предусмотрены создание во всех регионах России школьных спортивных лиг, детских спортивно-оздоровительных лагерей, строительство и модернизация инфраструктуры, в том числе возведение модульных бассейнов и площадок с уличными тренажерами шаговой доступности даже в самых удаленных населенных пунктах России. К этой работе будем привлекать малый и средний бизнес. Для этого у нас есть федеральный проект «Бизнес-спринт», подготовленный по одноименной стратинициативе. Наша цель, чтобы к 2030 году спортом регулярно занимались не менее 90% всех детей», – отметил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Также в рамках Концепции запланированы разработка региональных программ развития детско-юношеского спорта и совершенствование материально-технических баз общеобразовательных организаций и спортивных школ.

Реализация Концепции будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

 

# Общество

По материалам: edu.ru

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