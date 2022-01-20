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Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие по Приморью

Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие по Приморью

Детский мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие по Приморью, сообщает пресс-служба Правительства Приморского края. 

Он прибудет в Хасанский район 2 февраля и останется там на две недели. 

Во время работы технопарка для детей организуют занятия по современным техническим направлениям, таким как «Виртуальная и дополненная реальность», «Управление беспилотными летательными аппаратами. Геоинформационные технологии», «3D-моделирование в промышленном дизайне». Все они будут абсолютно бесплатными.

«Ключевая задача – организовать внеурочную деятельность для повышения качества основного общего образования. Эта работа ведется в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», – подчеркнула министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество

По материалам: edu.ru

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