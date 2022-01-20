Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь

Певец Моргенштерн пожаловался на свое самочувствие. Сегодня артист сообщил, что у него возникли проблемы со здоровьем. По словам Моргенштерна, из-за плохого самочувствия, он вынужден на время прекратить деятельность и пропасть с радаров. Пока Алишер не рассказал конкретно, что произошло, лишь отметил, что его самочувствие сегодня оставляет желать лучшего. «Господа, я слег, — сообщил 23-летний рэпер в личном блоге. — Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер».Моргенштерн Напомним, не так давно Моргенштерн уехал из России и пока живет в Дубае. Поговаривают, что на такой шаг музыкант решился после слова Александра Бастрыкина. Глава СК заявил, что артист якобы занимается распространением запрещенных препаратов в Сети. «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя», — заявлял руководитель Следственного комитета. Пока неизвестно, когда Алишер вернется на родину. За границей Моргенштерн без дела не сидит и продолжает заниматься творчеством — пишет песни, снимает клипы, а также удаленно контролирует бизнес в России — работу бургерной и ресторана.