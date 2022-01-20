Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь

Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Певец Моргенштерн пожаловался на свое самочувствие. Сегодня артист сообщил, что у него возникли проблемы со здоровьем. По словам Моргенштерна, из-за плохого самочувствия, он вынужден на время прекратить деятельность и пропасть с радаров. Пока Алишер не рассказал конкретно, что произошло, лишь отметил, что его самочувствие сегодня оставляет желать лучшего. «Господа, я слег, — сообщил 23-летний рэпер в личном блоге. — Здоровье отсутствует. Пару дней меня не будет на связи. Спасибо, я умер».
Моргенштерн Напомним, не так давно Моргенштерн уехал из России и пока живет в Дубае. Поговаривают, что на такой шаг музыкант решился после слова Александра Бастрыкина. Глава СК заявил, что артист якобы занимается распространением запрещенных препаратов в Сети. «Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях, вовлекая в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи. А мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что значит высшая ценность, что права человека нарушать нельзя», — заявлял руководитель Следственного комитета. Пока неизвестно, когда Алишер вернется на родину. За границей Моргенштерн без дела не сидит и продолжает заниматься творчеством — пишет песни, снимает клипы, а также удаленно контролирует бизнес в России — работу бургерной и ресторана.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 января 2022 года
В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ
В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ
В России представили рейтинг регионов по уровню среднего профессионального образования
В России представили рейтинг регионов по уровню среднего
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в которых будет приятно ждать весну
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в
Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля
Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля
Официальные источники указывают, что Hogwarts Legacy выйдет в этом году
Официальные источники указывают, что Hogwarts Legacy выйдет в этом
Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным
Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным
"Прохор интересовался, как убить человека незаметно": Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши
"Прохор интересовался, как убить человека незаметно":
В МГПУ обсудят самые актуальные вопросы современной литературы для детей и подростков
В МГПУ обсудят самые актуальные вопросы современной литературы для
Более 1800 московских школьников и студентов колледжей стали участниками I этапа чемпионата Business Skills
Более 1800 московских школьников и студентов колледжей стали

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой

Еще по теме

Моргенштерн сбежал из России
Моргенштерн сообщил о создании своего СМИ
Глава СК обвинил Моргенштерна в продаже наркотиков через соцсети
Глава Следственного комитета прошелся по Моргенштерну