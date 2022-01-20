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Москва направит 462 млн рублей на лечение больных раком детей новейшими методами

Москва направит 462 млн рублей на лечение больных раком детей новейшими методами

Власти Москвы выделили 462 миллиона рублей на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, по новейшим методикам, которые не входят в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Средства в виде грантов направлены Морозовской детской городской клинической больнице (346 млн) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн).


В Морозовской больнице с 2014 года действует центр гематологии и онкологии на 329 коек для детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями. В 2018 году в этой клинике открыли единственное в городе отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей, а благодаря выделенным ранее грантам количество проводимых операций удалось увеличить с 13 в 2018-м до 85 в 2021-м.

В составе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты клиники используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию, отмечает пресс-служба мэрии. Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире.

Сергей Собянин Москва здравоохранение Москвы борьба с раком
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По материалам: uposters.ru

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