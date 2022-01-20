Москва направит 462 млн рублей на лечение больных раком детей новейшими методами
Власти Москвы выделили 462 миллиона рублей на лечение детей, страдающих онкологическими заболеваниями, по новейшим методикам, которые не входят в стандарты ОМС и высокотехнологичной медицинской помощи. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
Средства в виде грантов направлены Морозовской детской городской клинической больнице (346 млн) и Научно-практическому центру специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого (116 млн).
В Морозовской больнице с 2014 года действует центр гематологии и онкологии на 329 коек для детей со злокачественными заболеваниями кроветворной ткани, солидными опухолями и тяжелыми анемиями. В 2018 году в этой клинике открыли единственное в городе отделение трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток для детей, а благодаря выделенным ранее грантам количество проводимых операций удалось увеличить с 13 в 2018-м до 85 в 2021-м.
В составе Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого работают два онкологических отделения на 87 коек. Специалисты клиники используют инновационные технологии онкохирургии: водоструйную диссекцию, плазменную хирургию, термоаблацию, отмечает пресс-служба мэрии. Некоторые из них впервые были применены в детской онкологической практике в нашей стране и в мире.Сергей Собянин Москва здравоохранение Москвы борьба с раком