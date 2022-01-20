"Может, у нас с Курбаном что-то и будет": подруга Бородиной о своем будущем с ее экс-супругом

Вадим Карасев

41-летний Курбан Омаров недавно поскандалил с экс-супругой, обвинив Ксению Бородину в изменах с другом Трофимом. Экс-возлюбленная последнего Виолетта после этого рассказала о будущем своих отношений с бывшем мужем телеведущей, сообщает "Пятый канал".

Виолетта прокомментировала слухи о романе с Курбаном Омаровым, не став отрицать, что на самом деле общается с ним. Тем не менее, по словам девушки, речь пока не идет о романтической связи.



"Чтобы добиться моего расположения, нужно пройти долгий и тернистый путь. Может, у нас с Курбаном что-то и будет. Посмотрим... Дайте нам время. Или у кого-то бывает так, что люди за месяц замуж выходят?" - заявила Виолетта.

Блондинка призналась, что некоторое время назад довольно близко общалась с Ксенией Бородиной, однако со временем перестала это делать якобы из-за разных интересов.

Я чужого мужа не уводила. Какие у Ксюши могут быть ко мне претензии? Они в разводе уже много месяцев. Все взрослые люди, никаких обид нет. Тем более у Ксении там другие мужчины

Как утверждает Курбан Омаров, ведущая "Дома-2" оказалась неверна ему, якобы изменив с его же приятелем.



"Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал: с кем угодно, но только не с моей шестеркой. Пацаны, будьте осторожны с друзьями! Они могут трахать вашу жену!" — заявил мужчина.

Курбан Омаров раскрыл в Stories, что считает виновным в произошедшем некоего Трофима, заявив, что боится лишиться общения с дочерью.

"Мы же выросли вместе, но пацаны говорили мне, что он как сыр с плесенью. Но я верил в дружбу, я верил в район! А теперь как верить? Мне говорили, Малкин, Егор Крид стояли в очереди… Оказалось, Трофим, который должен мне 3 000 000. А самое главное, знаете, во всей этой истории, — что, если, не дай бог, мне перестанут давать доступ к Теоне, я заговорю с видеоподтверждением. Так что пусть Теона будет для меня доступна. И я буду молчать как рыба об лед", — цитирует Super блогера.



Как писал NEWSTES, ранее Курбан Омаров обвинил Бородину в изменах с его другом, пригрозив ей видеоподтверждением.

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