На службу в ФСБ хотят позвать солдат-срочников

01:27 Автор: Дмитрий Литвинов

Законопроект: № 11599-8

Военнослужащим-срочникам, которые до призыва получили среднее профессиональное образование, могут предоставить право заключать контракт о службе в ФСБ. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на одном из ближайших заседаний Госдумы.

Законопроект внесла группа депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым и председателем Комитета по обороне Андреем Картаполовым. Изменения планируют внести в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе».

«Мы учли сложившуюся практику, когда солдатам, накопившим опыт и добившимся успехов в своей воинской специальности, предлагают ещё в период прохождения службы заключить контракт», — прокомментировал Пискарёв.

Он напомнил, что такая практика уже существует как в Вооружённых силах РФ, так и в спасательных формированиях МЧС, войсках Росгвардии, а также в Службе внешней разведки и Федеральной службе охраны.

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По мнению депутата, распространение такой законодательной нормы на ФСБ России «послужит её кадровому укреплению и расширит источники пополнения органов безопасности молодыми перспективными специалистами».

Ранее в беседе с «Парламентской газетой» зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный высказал мнение, что чем раньше потенциальный кандидат на службу в органах госбезопасности попадёт в поле зрения ведомства, тем больше уверенности, что из него получится специалист высокого класса. По словам депутата, возможность заключения контракта с ФСБ будет «хорошей мотивацией к безукоризненному выполнению служебных обязанностей в армии».

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