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Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома

Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Певица Наталья Подольская показала новорожденного малыша. Несмотря на то, что младшему сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова Ванечке уже исполнился годик, родители до сих пор отмечают так называемые «мини-день рождения». Сегодня певица опубликовала архивные снимки, где малышу несколько часов от роду и другие, где показала, как он рос и менялся. «Сегодня нашему Ванечке 1год и 3 месяца ! Захотелось вспомнить каким маленьким он был так недавно! Расти, наше солнышко. Мама и Папа всегда будут для тебя стеной!» — подписала публикацию в официальном Инстаграм-аккаунте певица. Певица не просто так столь трепетно относится к своим мальчикам. Материнство для нее — крайне острая тема. Когда артистка была беременна Ваней, у нее диагностировали отслойку плаценты, которая считается одной из основных причин выкидышей на поздних сроках беременности.
Наталья Подольвская с мужем и сыном в роддоме По словам артистки, это случилось с ней на девятом месяце беременности. Вопреки требованиям врачей беречь себя и больше лежать, звезда активно занималась ремонтом в доме, и у нее началось кровотечение. Родить Подольская смогла путем операции экстренного кесарева сечения. Естественные роды в такой ситуации противопоказаны. «С Ваней всегда все было хорошо, просто мой организм немного подвел. Такое случается — низкая плацентация, и отслоилось. Потом я подумала, что, если бы это случилось в какие-то далекие годы, когда еще не делали кесарево, — погибли бы и я, и ребенок», — рассказала Наталья в программе «Секрет на миллион». По словам Подольской, ее муж в этой ситуации среагировал моментально! Пресняков признался, что совсем не ожидал столь коротких родов (операция длилась всего 15 минут). «Я приготовился ждать на диване 10 часов. Потом вывозят и показывают два кулечка. Я говорю: «Такие милые, ну ладно». Я думал, что они хвастаются детками, которые рождаются тут. А это произошло минут через 15 после того, как ее отдал врачам. Они мне говорят: «Так это твой». Я не понимал, я реально думал, что я буду 10 часов ждать. Приготовился, подушечку себе постелил», — делился певец.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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