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Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов

Невестка певицы Валерии рассказала о проблемах после родов
Невестка певицы Валерии призналась, что испытала послеродовую депрессию. Год назад Лиана Шульгина впервые стала мамой — она родила дочь Селин, ставшую первой внучкой певицы Валерии. Лишь теперь невестка певицы признается, что столкнулась с послеродовой депрессией. В первые дни после родов Лиана плохо себя чувствовала и не понимала, как наладить режим ребенка. «Раздражалась на себя. Селин плюс гормоны и постоянная усталость. В первые две недели после родов я рыдала и звонила маме в два часа ночи по видео. Спрашивала, почему я хочу спать, а она — нет. Гормоны!» — разоткровенничалась 24-летняя Шульгина в личном блоге.
Сын Валерии с женой и дочкой Невестка Валерии справилась с негативным состоянием благодаря поддержке супруга и родных, которые всегда рядом с ней в трудную минуту. «Пока Селин спала, я читала книгу, смотрела сериал, принимала ванну. Всегда вкусно и правильно питалась, болтала с мамой. Сеня очень поддерживал меня. Если очень хотелось плакать (беспричинно, кстати), немножко плакала. Эмоции выходили — и становилось легче. Главное, не загоняться и понимать, что в первое время после родов это норма. Знаю девочек, которые не могут справиться с этим состоянием, начинают переживать. И становится только хуже», — призналась молодая мама. Напомним, Лиана и Арсений сыграли свадьбу в августе 2020 года. После торжества поползли слухи о беременности невесты. Лишь несколько месяцев спустя Шульгина призналась, что ждет первенца. Встретив новый 2021 год в кругу близких, Лиана отправилась прямиком в роддом, где 1 января на свет появилась Селин.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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