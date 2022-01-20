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NFT-платформа Autograph звезды NFL Тома Брэди привлекла $170 млн

NFT-платформа Autograph звезды NFL Тома Брэди привлекла $170 млн


Ориентированная на спорт и индустрию развлечений NFT-платформа Autograph привлекла $170 млн в раунде финансирования Серии B. Его возглавили компании Andreessen Horowitz (a16z) и Kleiner Perkins, сообщает TechCrunch.


В числе участников: фирма 01A, партнер Lightspeed Николь Куинн и новый фонд Кэти Хаун, которая недавно покинула a16z.


По итогам раунда в совет директоров Autograph вошли Хаун, генеральный партнер a16z Арианна Симпсон и Илья Фушман из Kleiner Perkins. 


Они присоединились к сооснователям проекта Ричарду Розенблатту и Тому Брэди, звезде NFL. В совет также входят представитель канадского исполнителя Weeknd Абель Тесфайе и соучредитель и CEO биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид.


NFT-платформа работает с апреля 2021 года. Среди использовавших ее для выпуска коллекций значатся олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз, гольфист Тайгер Вудс, теннисистка Наоми Осака, Брэди и Weeknd.


"CEO Диллон Роуз и команда [Autograph] многого добились за последние шесть месяцев. Они находятся в авангарде NFT и понимают, что ищут потребители", — написала Симпсон.



Напомним, в январе 2022 года объем торгов лидера рынка, NFT-маркетплейса OpenSea, достиг $3,52 млрд. Показатель обновил установленный в августе 2021 года максимум.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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