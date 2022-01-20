Никто не захотел купить виллу с настенной росписью Караваджо

Вадим Карасев

Аукцион, на который была выставлена римская вилла «Аврора», знаменитая уникальными настенными росписями художников Караваджо и Гверчино, окончился неудачей. Ни одной ставки сделано не было, и торги были прекращены досрочно. Следующая попытка продать виллу запланирована на 5 апреля.

«Юпитер, Нептун и Плутон» Караваджо

Вилла «Аврора» была выстроена как охотничий домик кардинала Франческо дель Монте (1549–1627), который был покровителем Караваджо. Он поручил художнику расписать потолок, и в 1597 году Караваджо закончил картину «Юпитер, Нептун и Плутон». Позже, по заказу нового владельца дома кардинала Людовико Людовизи (1595–1632), художник Гверчино выполнил на стенах виллы другую роспись, изображавшую колесницу богини зари Авроры. По ней вилла получила свое название.

Вилла «Аврора» продавалась наследниками ее последнего владельца князя Николо Бонкомпаньи-Людовизи, умершего в 2018 году. Завещание князя давало его жене Рите Бонкомпаньи-Людовизи собственность на 50 % виллы и право жить в ней до самой смерти. Сыновья Людовизи не согласились по обоим пунктам и оспорили завещание. После нескольких лет судебных споров и залогов в сентябре 2020 года суд постановил продать виллу, чтобы решить проблему. Оценочная стоимость виллы «Аврора» составила 471 миллион евро (534 миллиона долларов), из которых 310 миллионов евро (351 миллион долларов) приходились на настенную роспись Караваджо. Цена была установлена судом на основе оценки эксперта, который отдельно отметил, что историческая ценность виллы не поддается исчислению.

Ожидается, что на следующих торгах оценка будет снижена на 20 %, до 376,8 млн евро (427 млн долларов). Более 38 000 человек подписали петицию с просьбой к итальянскому правительству купить недвижимость. Но даже в случае согласия властей не существует юридического механизма сделать это, пока не состоится аукцион. Как только определится покупатель, государство получит право преимущественной покупки виллы по предложенной этим покупателем цене, так как вилла признана объектом культурного наследия.