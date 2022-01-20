Новорождённых могут разрешить регистрировать по месту жительства родителей

Тема: Пленарное заседание Госдумы 20 января 2022 года

15:46 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1186101-7

Жителям небольших муниципальных округов могут дать возможность указывать в свидетельстве о рождении ребёнка вместо фактического места рождения адрес родителей. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 20 января.

Законопроект разработан Архангельским областным собранием депутатов. Они напомнили, что в 2018 году в связи с реформой системы родовспоможения в некоторых городских поселениях и муниципальных округах закрыли родильные отделения и рожениц перевозят в крупные перинатальные центры. Согласно законодательству, в записи акта о рождении родители должны указывать фактическое место рождения ребёнка. Но если они живут в сельском поселении, то по их желанию могут указать своё место жительства.

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Но в отношении городских и муниципальных округов такой нормы нет. В итоге, по статистике, рождаемость в таких округах в последние годы равна нулю. По словам члена Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению, представителя Архангельской области Михаила Кислякова, авторы законопроекта предлагают дополнить Закон «Об актах гражданского состояния» новой нормой, по которой родители смогут указать в свидетельстве о рождении ребёнка своё место жительства, если это городское поселение или муниципалитет с численностью менее 50 тысяч человек.

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