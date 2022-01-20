Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 января 2022 года

Вадим Карасев

Узнать о том, каким будет этот день, можно с помощью простого нумерологического расчета. Эксперты в этой области помогут поможет определиться с тем, какие дела приведут к успеху, а от чего лучше отказаться, чтобы не навлечь на себя проблемы.

Энергетика этого четверга будет благоприятной, поэтому постарайтесь настроиться на волну оптимизма. Не отвечайте негативом на негатив и будьте предельно собранными. В этот день у многих из нас получится найти занятие по душе.

Число-покровитель 20 января 2022 года

Простой нумерологический расчет поможет понять, какое число сегодня будет у руля. Для этого нужно сложить все цифры даты, не забыв прибавить порядковый номер дня. Сегодня четверг, а значит, к полученному числу нужно прибавить четверку. 2+0+0+1+2+0+2+2+4=13. 1+3=4.

Четверг будет находиться под управлением Четверки, которая отвечает за равновесие и гармонию во Вселенной, в нашей жизни и в сознании каждого человека в частности. Число 4 помогает обходить конфликтные ситуации стороной, принимать взвешенные решения и добиваться успехов. Сегодня очень важно сохранять спокойствие в любой ситуации. Не стоит менять планы и конфликтовать с окружающими. Любое противостояние может обернуться проблемами. Главный символ дня — дракон. Будьте мудрее, чтобы быть похожими на это мифическое животное-талисман.





События 20 января из прошлого

20 января 1265 года был собран первый английский парламент. Это отличный день для новых начинаний, но только не рискованных, а обдуманных и взвешенных.

20 января 1944 года военно-воздушные силы Великобритании сбросили более 2000 тонн бомб на Берлин. Это было местью англичан за бомбежки немцев. Сегодня мстить не стоит. Отложите это на другой день.

20 января 1990 года состоялся ввод советских войск в столицу Азербайджана Баку для подавления политической оппозиции. Это событие получило название «Чёрный январь». Во время конфликта погибло более ста мирных жителей. Сегодня подобные акции также не закончатся добром, но Четверка поможет снизить градус агрессии.

Советы нумерологов на этот четверг

Чтобы избежать разочарования, старайтесь доверять только самым верным и добрым людям. В противном случае вы можете столкнуться с ложью и обманом.

Даже если сегодня ваши недоброжелатели будут умело расставлять свои сети, вы сможете обойти ловушки стороной. Четверка любит порядок, справедливость и доброту. У преступников и мошенников, а также просто неприятных людей не получится осуществить свои планы.

Старайтесь внимательно следить за реакцией людей на ваши поступки. Если кому-то ваши действия будут вредить, лучше тут же их прекратить.

Лучше не принимать все слишком близко к сердцу в такие дни. Четверка не любит, когда люди переживают по пустякам. Думайте о чем-нибудь приятном, а вечером как следует отдохните от дел.

В вашем окружении могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки. Новые знакомства будут спонтанными. Если Вселенной важно, чтобы вы нашли любовь, вы ее непременно найдете.

Ни в коем случае не демонстрируйте фальшивые чувства. Притворство и лицемерие чужды числу 4, поэтому лучше либо говорить правду, либо молчать.

Что-то, не входящее в планы, лучше отложить до завтра или на более далекое будущее. Не нужно резко менять свои приоритеты и заниматься тем, что не входило в список важных дел.

Талисманы удачи на 20 октября

Белый кварц. Этот минерал обладает стабильной энергетикой, синхронизированной с силой Четверки. Он поможет обойти стороной негативные мысли. Каарц также разрушает энергетические привязки и помогает прогнать прочь грустные мысли.

Фигурка или изображение дракона. Символ этого дня является хорошим талисманом удачи. Дракон помогает привлечь удачу в карьере, с легкостью преодолеть трудности и привлечь позитивные перемены во всех сферах жизни.