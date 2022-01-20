Ольга Бузова не нашла место для сестры на своем дне рождения

Певица и ведущая Ольга Бузова своих друзей увезла на курорт. Когда-то сестры Бузовы были невероятно близки. Девушки вместе вели бизнес и проводили вдвоем кучу времени. Вот только в последние пару лет их отношения стали натянутыми. И Оля, и Аня неоднократно жаловались подписчикам на семейные конфликты, хотя и пытались наладить контакт. Судя по всему, сделать это так и не удалось. В преддверии Нового года Анна рассказывала, что мечтает отпустить ситуацию сестрой и больше не переживать из-за ссор. А вот Ольга, кажется, давно не страдает. В преддверии дня рождения Бузова организовала поездку в Сочи для близких друзей, среди которых оказались Мария Погребняк, Настя Крайнова и многие другие. Звезда арендовала частный самолет, на котором вся компания отправилась к морю.Ольга Бузова Разумеется, поклонники принялись спрашивать о том, почему на этот праздник жизни не приглашена Анна. Пока Бузова эти вопросы игнорирует. На положение дел пока не могут повлиять даже родители девушек, с которыми они обе находятся в близких отношениях. Январь стал для Ольги настоящим периодом релакса. Она начала год в Куршевеле, где несколько дней каталась на лыжах. Также артистка успевала развлекаться и в местных ресторанах в компании Клавы Коки. Позднее Бузова вернулась в Москву, но задержалась там ненадолго. Конечно, звезда может позволить себе шикарный отдых, ведь она очень много работает. Несмотря на критику хейтеров и ссоры с близкими, Бузовой удается год за годом оставаться на пике популярности.