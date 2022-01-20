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Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах

Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах


67% жителей Канады заинтересованы в переходе оплаты труда в цифровые активы в течение следующих пяти лет. Такие результаты получили в маркетинговой и консалтинговой компании Capterra.


В исследовании приняли участие 1008 резидентов Канады в возрасте старше 18 лет.


Каждый четвертый в выборке успел обзавестись криптовалютой, причем 58% из них решились на этот шаг в период пандемии. 37% респондентов выразили заинтересованность в покупке криптовалюты в ближайшем будущем.


Участники опроса чаще всего упоминали биткоин (81%), Ethereum (48%), Dogecoin (28%), Litecoin и Cardano (по 18%).


Среди криптоинвесторов наибольшая доля оказалась среди граждан в возрасте 18–22 лет (34%) и 23–35 лет (41%).


В качестве препятствий для покупки цифровых активов опрошенные назвали недостаток необходимых знаний (64%), опасения в исчезновении криптовалют (44%) и высокую волатильность (40%).


Исследователи также выявили мотивирующие факторы для покупки криптовалют. 58% респондентов назвали стремление получить прибыль, 48% — желание принадлежности к инновационному сообществу, 44% — поддержку философии децентрализованного будущего, 29% — ориентацию на приватность, 26% — стремление обрести независимость от банковской системы.


Напомним, в январе аналитики Huobi выяснили, что в США 68% криптоинвесторов совершили первую сделку в 2021 году.



# Экономика

По материалам: ForkLog

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