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Писательница обвинила Регину Тодоренко в том, что та воспользовалась ее трудом и не заплатила ей

Писательница обвинила Регину Тодоренко в том, что та воспользовалась ее трудом и не заплатила ей

Регина Тодоренко оказалась в центре нового скандала. СМИ сообщают, что телеведущая не заплатила автору, которая работала над ее детской книгой.

Регина давно планировала выпустить собственную сказку, о чем призналась в интервью Ксении Собчак в декабре 2019 года. На ее предложение откликнулась молодая петербургская писательница Дарина Мишина, которая через менеджера предложила Тодоренко сотрудничество. Телеведущая согласилась на предложение, они приступили к работе. Но завершить совместный проект им не удалось. Как призналась Мишина изданию "КП — Санкт-Петербург", над книгой она трудилась целый год:В итоге должно было получиться детское произведение про путешествия. В центре сюжета маленькая Регина, которая отправляется в Африку. Она хотела, чтобы эту книгу детки могли брать с собой в путешествия.

Вместе с Тодоренко они планировали создать целую серию книг. Однако в процессе работы у них возникли разногласия. По словам Дарины, указывать ее имя на обложке не собирались.

Регина и ее менеджер не хотели, чтобы я была указана в числе авторов книги. Они планировали, что она будет полностью принадлежать ей. Хотя написание текста, проработка и создание сюжета, героев полностью лежали на мне. Она не должна была написать и строчки. Регина стала бы рекламным лицом товара, то есть, условно, занялась бы раскруткой и раздачей автографов,

— рассказала писательница.


Регина Тодоренко с сыном

Мишина долго думала, стоит ли ей соглашаться на такое предложение. При личной встрече с Тодоренко она предложила ей свои варианты сотрудничества, а также озвучила сумму желаемого гонорара, который телеведущую тоже не устроил.

Проблема у нас также возникла из-за суммы гонорара. Тогда я предложила все же указать меня в числе авторов и отдать 1—3% от дохода. Мне много и не нужно было. Главное — выпустить свой текст в свет. Они отказали. Второй вариант — 800 тысяч рублей, отсутствие моего имени на обложке, но с сохранением авторских прав. Но дело в том, что они еще и хотели, чтобы я отдала все свои права на текст. Тогда я стала бы просто ее литературным рабом, как в итоге и оказалось. За такое я попросила полтора миллиона рублей. Их сумма не устроила,

— заявила Дарина.

Над проектом Мишина работала больше двух лет. Писательница придумала сюжет и персонажей, которых, по просьбе Тодоренко, она создала похожими на ее друзей: Филиппа Киркорова, Артура Бабича, Алину Загитову, Антона Птушкина и других. В дальнейшем они должны были озвучить персонажей. У Дарины уже была полностью готова одна глава, когда с ней неожиданно решили разорвать отношения.

Спасибо вам большое за уделенное нашему проекту внимание. На данном этапе мы не готовы пойти в него дальше с вами,

— цитирует Мишина менеджера телеведущей.

Платить девушке за работу никто не планирует, поскольку договор так и не был заключен.

Мы вот-вот должны были заключить договор, а тут такое... Я, конечно, безумно расстроилась, думала, что они решили просто отказаться от этой идеи. Но сегодня в соцсетях Регины я увидела, что она все же работает над книгой. Я боюсь, что ее основой станет моя идея и мои герои, ведь я ей отдавала все свои наработки,

— заключила Дарина.

Представитель Регины Тодоренко уже прокомментировала ситуацию и добавила, что авторам не стоит опасаться за свою интеллектуальную собственность:

Мы действительно знакомы с этими девушками. Только дело в том, что никакого договора у нас с ними не было. Они были лишь претендентами на роль авторов проекта. В итоге мы выбрали других людей. Вот и все. Сама идея принадлежит Регине. Девушки могут не переживать, что мы используем их текст, слог или иллюстрации. Этого не случится,

— рассказала изданию пиар-менеджер телеведущей Нина Пономарева.


Весной 2020 года Регина Тодоренко также оказалась в центре крупного скандала. В одном из интервью телеведущая высказалась о домашнем насилии, заявив, что женщины сами виноваты, если их бьют. Ее слова вызвали большой общественный резонанс. Многие звезды шоу-бизнеса резко осудили ее, а сама Тодоренко лишилась нескольких крупных рекламных контрактов. Позже Тодоренко извинилась и сняла документальный фильм о домашнем насилии.


Сплетник
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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