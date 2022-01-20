Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

По Оксане Самойловой прошлась жена нацсборной по футболу

По Оксане Самойловой прошлась жена нацсборной по футболу
Валерия Карпина недоумевает, почему модель Оксана Самойлова выкладывает на все общее обозрение свою шикарную жизнь.   Супруга главного тренера нацсборной по футболу Валерия Карпина не понимает, почему общественность негативно относится к игрокам, которые демонстрируют красивую жизнь в соцсетях, но при этом любит блогеров, хвастающихся роскошью и достатком. Очень часто публика осуждает за роскошную жизнь многих футболистов, в числе которых Павел Мамаев, Александр Кокорин и другие игроки. По словам Дарьи, в этом есть доля несправедливости. Ведь многие известные персоны, не связанные со спортом, живут на широкую ногу, демонстрируют это, но их почему-то лайкают и любят. «Есть такая Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана. Если открыть ее Instagram, то создается впечатление, что человек в этой жизни вообще ничего не делает, кроме как отдыхает. У нее там курорты, на которые, наверное, не все наши футболисты ездили. Понимаете?! Если открыть комментарии к ее постам, то там все только и говорят, какая она прекрасная мама. Никого не интересует, откуда она берет деньги, чем она зарабатывает, платит ли налоги», — рассуждает Карпина.
Оксана Самойлова в бикини А недавно с хейтом столкнулась и невеста Павла Мамаева — Надежда Санько. Она похвасталась в личном блоге помолвочным кольцом от футболиста за 12 миллионов рублей. Публика посчитала, что Павел тем самым унизил бывшую супругу Алану, которая родила ему дочь Алису и сегодня пытается отсудить достойные алименты. «Когда мне сделали предложение, меня распирало от радости и счастья, хотелось об этом всем рассказать. Ну просто девочки так делают. И я так сделала. На следующий день я стала звездой в России, а ведь обо мне до этого никто не знал. Пошел шквал статей о том, что Карпин сделал предложение какой-то учительнице из Эстонии. Журналисты откуда-то взяли мой телефон, звонили моим знакомым... Вот тогда я впервые почувствовала, что такое отношения с известным человеком», — вспомнила Карпина на шоу «Есть тема!» на МАТЧ ТВ.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

"Может, у нас с Курбаном что-то и будет": подруга Бородиной о своем будущем с ее экс-супругом
"Может, у нас с Курбаном что-то и будет": подруга Бородиной
Сергей Глушко показал фото в стрингах
Сергей Глушко показал фото в стрингах
По Оксане Самойловой прошлась жена нацсборной по футболу
По Оксане Самойловой прошлась жена нацсборной по футболу
Разработчик Terra выделит более $4 млрд на развитие экосистемы проекта
Разработчик Terra выделит более $4 млрд на развитие экосистемы проекта
NFT-платформа Autograph звезды NFL Тома Брэди привлекла $170 млн
NFT-платформа Autograph звезды NFL Тома Брэди привлекла $170 млн
За потери воды выше норматива предлагают не платить
За потери воды выше норматива предлагают не платить
Ученые впервые выяснили 3D-структуру Т-клеточного рецептора человека с фрагментом коронавируса
Ученые впервые выяснили 3D-структуру Т-клеточного рецептора человека
Летиция Каста, Эмили Ратажковски и Мидоу Уокер приняли участие в показе Ami в Париже
Летиция Каста, Эмили Ратажковски и Мидоу Уокер приняли участие в
Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие по Приморью
Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие
Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта
Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности
Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности
Катерина Шпица рассказала о половом воспитании сына
Катерина Шпица рассказала о половом воспитании сына

Топ на сегодня

8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог биткоина
Финтех-стартап Milo запустил в США ипотечное кредитование под залог
В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work
В Евросоюзе призвали запретить майнинг на алгоритме Proof-of-Work
Вера Брежнева показала фигуру в пикантном купальнике в разных ракурсах
Вера Брежнева показала фигуру в пикантном купальнике в разных ракурсах

Еще по теме

От сбрившего брови рэпера Джигана ушла жена
Жена Джигана: «Мы были нищими»
Оксана Самойлова сразила фигурой после родов
Джиган в третий раз станет отцом