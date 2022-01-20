По Оксане Самойловой прошлась жена нацсборной по футболу

Валерия Карпина недоумевает, почему модель Оксана Самойлова выкладывает на все общее обозрение свою шикарную жизнь. Супруга главного тренера нацсборной по футболу Валерия Карпина не понимает, почему общественность негативно относится к игрокам, которые демонстрируют красивую жизнь в соцсетях, но при этом любит блогеров, хвастающихся роскошью и достатком. Очень часто публика осуждает за роскошную жизнь многих футболистов, в числе которых Павел Мамаев, Александр Кокорин и другие игроки. По словам Дарьи, в этом есть доля несправедливости. Ведь многие известные персоны, не связанные со спортом, живут на широкую ногу, демонстрируют это, но их почему-то лайкают и любят. «Есть такая Оксана Самойлова — жена рэпера Джигана. Если открыть ее Instagram, то создается впечатление, что человек в этой жизни вообще ничего не делает, кроме как отдыхает. У нее там курорты, на которые, наверное, не все наши футболисты ездили. Понимаете?! Если открыть комментарии к ее постам, то там все только и говорят, какая она прекрасная мама. Никого не интересует, откуда она берет деньги, чем она зарабатывает, платит ли налоги», — рассуждает Карпина.Оксана Самойлова в бикини А недавно с хейтом столкнулась и невеста Павла Мамаева — Надежда Санько. Она похвасталась в личном блоге помолвочным кольцом от футболиста за 12 миллионов рублей. Публика посчитала, что Павел тем самым унизил бывшую супругу Алану, которая родила ему дочь Алису и сегодня пытается отсудить достойные алименты. «Когда мне сделали предложение, меня распирало от радости и счастья, хотелось об этом всем рассказать. Ну просто девочки так делают. И я так сделала. На следующий день я стала звездой в России, а ведь обо мне до этого никто не знал. Пошел шквал статей о том, что Карпин сделал предложение какой-то учительнице из Эстонии. Журналисты откуда-то взяли мой телефон, звонили моим знакомым... Вот тогда я впервые почувствовала, что такое отношения с известным человеком», — вспомнила Карпина на шоу «Есть тема!» на МАТЧ ТВ.