Появились рецензии долгожданной Windjammers 2 — игра сегодня выходит в Game Pass





Сегодня состоится релиз долгожданной игры Windjammers 2. Первая часть серии выходила в далеком 1994 году на Neo Geo, а анонс второй части состоялся еще в 2017 году, и только в 2022 году, 20 января, она выходит. Сразу после релиза Windjammers 2 попадает в Game Pass.

Появились первые рецензии игры Windjammers 2, и на данный момент у нее на Opencritic 79 баллов из 100. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:

IGN — 8 / 10Shacknews — 8 / 10IGN Italy — 7.8 / 10God is a Geek — 9 / 10COGconnected — 80 / 100Gaming Nexus — 8 / 10Wccftech — 7.5 / 10

Напомним, что Windjammers — это симулятор метания фрисби, некий аналог аэрохоккея. Журналисты отмечают, что Windjammers 2 — достойное продолжение оригинала, которое понравится не только любителям первой части. Для тех, кто играл в Windjammers, разработчики сохранили приятный игровой процесс, снабдив его парой новых «фишек». Новичкам же не составит труда приобщиться к этой аркаде.

В обзорах говорится, что Windjammers 2 не имеет интересного одиночного режима, и это скорее игра для мультиплеера. При этом соревноваться в Windjammers 2 можно не только по сети, но и на одной консоли, что делает ее хорошей игрой для вечеринок.

Ниже можно посмотреть обзор IGN на игру Windjammers 2 с элементами игрового процесса.

Watch this video on YouTube