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Появились рецензии долгожданной Windjammers 2 — игра сегодня выходит в Game Pass

Появились рецензии долгожданной Windjammers 2 — игра сегодня выходит в Game Pass


Сегодня состоится релиз долгожданной игры Windjammers 2. Первая часть серии выходила в далеком 1994 году на Neo Geo, а анонс второй части состоялся еще в 2017 году, и только в 2022 году, 20 января, она выходит. Сразу после релиза Windjammers 2 попадает в Game Pass.

Появились первые рецензии игры Windjammers 2, и на данный момент у нее на Opencritic 79 баллов из 100. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:



IGN — 8 / 10



Shacknews — 8 / 10



IGN Italy — 7.8 / 10



God is a Geek — 9 / 10



COGconnected — 80 / 100



Gaming Nexus — 8 / 10



Wccftech — 7.5 / 10

Напомним, что Windjammers — это симулятор метания фрисби, некий аналог аэрохоккея. Журналисты отмечают, что Windjammers 2 — достойное продолжение оригинала, которое понравится не только любителям первой части. Для тех, кто играл в Windjammers, разработчики сохранили приятный игровой процесс, снабдив его парой новых «фишек». Новичкам же не составит труда приобщиться к этой аркаде.

В обзорах говорится, что Windjammers 2 не имеет интересного одиночного режима, и это скорее игра для мультиплеера. При этом соревноваться в Windjammers 2 можно не только по сети, но и на одной консоли, что делает ее хорошей игрой для вечеринок.




Ниже можно посмотреть обзор IGN на игру Windjammers 2 с элементами игрового процесса.


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По материалам: newxboxone

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