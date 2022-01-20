Появились рецензии долгожданной Windjammers 2 — игра сегодня выходит в Game Pass
Сегодня состоится релиз долгожданной игры Windjammers 2. Первая часть серии выходила в далеком 1994 году на Neo Geo, а анонс второй части состоялся еще в 2017 году, и только в 2022 году, 20 января, она выходит. Сразу после релиза Windjammers 2 попадает в Game Pass.
Появились первые рецензии игры Windjammers 2, и на данный момент у нее на Opencritic 79 баллов из 100. Некоторые из оценок ведущих игровых изданий:
IGN — 8 / 10
Shacknews — 8 / 10
IGN Italy — 7.8 / 10
God is a Geek — 9 / 10
COGconnected — 80 / 100
Gaming Nexus — 8 / 10
Wccftech — 7.5 / 10
Напомним, что Windjammers — это симулятор метания фрисби, некий аналог аэрохоккея. Журналисты отмечают, что Windjammers 2 — достойное продолжение оригинала, которое понравится не только любителям первой части. Для тех, кто играл в Windjammers, разработчики сохранили приятный игровой процесс, снабдив его парой новых «фишек». Новичкам же не составит труда приобщиться к этой аркаде.
В обзорах говорится, что Windjammers 2 не имеет интересного одиночного режима, и это скорее игра для мультиплеера. При этом соревноваться в Windjammers 2 можно не только по сети, но и на одной консоли, что делает ее хорошей игрой для вечеринок.
Ниже можно посмотреть обзор IGN на игру Windjammers 2 с элементами игрового процесса.
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