Полезные свойства солодки и сферы её применения

Вадим Карасев

Целебные свойства солодки известны людям уже много веков. Современные ученые расширили эти знания и готовы поделиться ими с вами. Также эксперты расскажут о некоторых магических свойствах этой травы.

Солодку называют также лакрицей или лакричником. Это многолетнее растение, которое растет преимущественно на юге России. Энергетически оно отлично сочетается с энергетикой золотых украшений и с такими камнями, как родонит, розовый кварц, гранат и коралл.

Основные целебные свойства солодки

Самая полезная часть растения — его корень. Именно его используют в целительстве. Ученые отмечают, что корень солодки может принести вред, если использовать его в неправильных дозах. Его воздействие сопровождается побочными эффектами, поэтому его нельзя принимать, если у вас есть:

проблемы с ЖКТ;сердечная недостаточность;ожирение;отеки;гипертония.

Солодку можно без особого труда вырастить у себя на участке или даже дома. Растение не любит ветра и открытых солнечных лучей. Корень солодки заготавливают ранней весной или поздней осенью. Возраст растения должен быть не меньше трех лет, то есть использовать целебные свойства растения в первый год не удастся. Корни после сбора сушат и заготавливают впрок. Если же вы не хотите выращивать это растение сами, вы всегда можете купить его измельченный корень в аптеке.

Полезные свойства растения известны с древности многим народам. Ученые отмечают, что лечебные свойства корня солодки определяются его богатым химическим составом. В нем содержатся аспарагин и глицирризин, сапонины, стерины, эфирные масла, дубильные вещества и полезные кислоты, включая аскорбиновую. Именно кислоты оказывают на организм то действие, за которое многие ценят солодку. Также в корне растения есть и минералы: железо, медь, селен, цинк и калий.

Растение помогает при лечении кашля, бронхита, разжижает мокроту, а также эффективно борется с проблемами пищеварительной системы. Корень солодки замедляет распространение вирусов, помогает при склерозе, снижает содержание холестерина в организме. Также солодка помогает бороться с аллергическими реакциями. У корня растения есть даже легкое болеутоляющее действие, которое помогает при болезнях.

Использование солодки в магии

Раньше целители советовали съедать небольшой кусочек корня солодки, чтобы пробуждать в себе или в своей второй половинке страсть. Получается, что это растение может служить неким подобием любовного зелья.

Сушеный корень солодки принято смешивать с ладаном и окуривать полученной смесью помещение. Это необходимо для того, чтобы чаще видеть вещие сны. Также это делают перед проведением гаданий любого вида.

Если вы хотите укрепить отношения, вам нужно выкопать корень солодки, высушить его, а потом измельчить и разделить поровну. После этого насыпать одну половину в мешочек для вас, а вторую — для вашего любимого человека. Эксперты советуют каждому из пары носить эти мешочки с собой, особенно если вы очень далеко друг от друга.