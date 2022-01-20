Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах артиста

Женщина заявляет, что певец Прохор Шаляпин приказывал ей подмешивать пилюли в еду. Спустя полтора месяца после свадьбы Татьяна Клаудия Дэвис умерла от коронавирусной инфекции. Прохор тяжело переживает потерю возлюбленной, с которой планировал создать полноценную семью. Впрочем, некоторые подозревают, что скорбь артиста наигранная. Злопыхатели выдвинули версию, что Шаляпин попросту избавился от богатой супруги, чтобы завладеть солидным наследством. Сейчас артист владеет несколькими объектами элитной недвижимости, которую, по слухам, успел переписать на родственников, а потом с помощью бандитов требовал вернуть. На неприятные подозрения наталкивают и показания помощницы Дэвис — Джозефин Куэнджин. Она рассказала, что музыкант давал ей странные поручения. «Я выполняла указания Прохора. Он давал мне пилюли. Я их измельчала и добавляла в еду Татьяны», — говорила женщина. Шаляпин удивлен заявлениями Джозефин. Он отрицает, что вообще знаком с помощницей. «Нам доставляли спортивное питание, потому что Татьяна подписала контракт. Она ничего не ела, попить даже не могла, настолько ей было плохо. Персонал я вообще не видел, они приходили и чистили дом», — делился звезда. Однако вслед за Куэнджин разоблачать музыканта принялась модель Полина Бардо. Брюнетка заявила, что тайно встречалась с Шаляпиным, пока тот был женат.Прохор Шаляпин «Прохор обещал мне дорогую квартиру, машину. И вообще, у нас с ним любовь, должна быть свадьба. Вместе уже полгода. С Татьяной у них были фиктивные отношения, просто выгодный союз. Проша сам мне об этом говорил. <…> Он рассказал, когда начнется их брак и когда закончится. Мол, у них все несерьезно. Эта бабка ему не нужна. Он собирался с ней развестись», — шокировала откровениями Полина. Впрочем, страшнее всего прозвучали слова фармацевта. Она заявила, что Шаляпин спрашивал у нее о препаратах, которые могут, не вызывая подозрений, убить человека. Прояснить ситуацию помог эксперт шоу «На самом деле» Первого канала Роман Устюжанин. «Почему интересовался препаратами? Потому что подозревал, что его могут отравить. Есть человек, на которого он думает. Он реально интересовался этим, но в контексте опасений за себя, а не желая отравить Татьяну. Мыслей о том, чтобы отравить жену — нет», — заявил полиграфолог. Устюжанин также полностью опроверг слова Полины Бардо и утверждения родственников, что Шаляпин якобы переписал на них квартиры, а потом вымогал документы. Тем не менее, звезда почему-то отказался ответить на прямой вопрос, причастен ли к смерти супруги. «Я настолько устал от этих вопросов. Можно снять с меня датчики? Я не буду отвечать. Этот вопрос меня оскорбляет», — заявил он, проходя тест на детекторе лжи.