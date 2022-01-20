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Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина

Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина


В Сальвадоре изучают возможность предоставления малому и микробизнесу кредитов под обеспечение биткоином, сообщает Cointelegraph.


Детали планируемого решения неизвестны, его анонсировала советник правительства Моника Тахер в ходе проведенной через Facebook Live Audio дискуссии под названием "Биткоин-кредиты с пониженными процентными ставками".


Президент CONAMYPE Пол Штайнер отметил, что в случае реализации финансовый инструмент будет работать с государственным кошельком Chivo. Он подтвердил, что доминирующие в деловом ландшафте малые предприятия испытывают сложности с привлечением финансирования.


"В Сальвадоре около 1,2 млн хозяйствующих субъектов. Примерно 66% — это микропредприятия или ведущие натуральное хозяйство. Более 90% из них самофинансируются за счет теневых кредитов или ростовщиков", — сказал Штайнер.


По его словам, подобные займы обычно даются на 20 дней, а ставка по ним может достигать 15% в день. В некоторых случаях годовые проценты составляли 10 000%, подчеркнул Штайнер.


В ходе обсуждения представитель проекта Ledn, запустившего в декабре 2021 года ипотечное кредитование под залог биткоина, поинтересовался, может ли страна последовать их примеру. На это и другие предложения по расширению программы Тахер ответила, что на данный момент кредитный продукт создается для малого и микробизнеса. Но она добавила, что к вопросу ипотеки власти вернутся позже.   


"Бизнесу нужна точка входа для финансирования. Биткоин является этой возможностью", — резюмировал Штайнер.


7 сентября 2021 года вступил в силу закон о признании первой криптовалюты законным средством платежа в Сальвадоре. Решение правительства подверглось критике со многих сторон, включая экономистов, МВФ и даже основателя Ethereum Виталика Бутерина.


https://forklog.com/hudshij-koshmar-satoshi-ili-finansovaya-revolyutsiya-chem-obernetsya-legalizatsiya-bitkoina-v-salvadore/

Напомним, Сальвадор также начал майнинг биткоина, используя геотермальную вулканическую энергию. Однако эксперты усомнились в экономической эффективности такого способа добычи актива.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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