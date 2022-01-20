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Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Певец Прохор Шаляпин рассказал о своей вине. Артист возмущен тем, что его обвинили в смерти его жены. На днях в эфире Первого канала был показан выпуск шоу «На самом деле», где выступила некая помощница покойной бизнесвумен Татьяны Дэвис. Джозефин Куэнджин заявила, что она якобы по поручению мужа подмешивала в еду миллиардерши неизвестные препараты. Мол, Шаляпин планировал избавиться от супруги, но так, чтобы это не вызвало подозрений. Эту версию подтвердила фармацевт, рассказавшая, что певец консультировался с ней на тему опасных для жизни веществ. Шаляпин выступил с заявлением на тему разгоревшегося скандала. Он отрицает все обвинения в свой адрес и называет высказанные предположения абсолютной «глупостью».
Прохор Шаляпин «Во всех пабликах что только не написано обо мне. Дорогие журналисты, давайте еще напишем, что «Прохор Шаляпин сжег вьетнамское село во время войны»? Или «развязал Вторую мировую»? Хотя я и не жил в то время. Удивительно просто! Не хочется оправдываться, но это такая глупость... несусветная!» — отреагировал Шаляпин на обвинения. Чуть позже он поблагодарил всех фанатов, которые не верят в его причастность к трагедии. «Большое спасибо! В мире всё-таки больше умных людей», — написал Прохор в Инстаграме. Слова Шаляпина, кстати, подтвердила проведенная после смерти Дэвис экспертиза. Об этом накануне напомнила Анна Калашникова. Супруга артиста скончалась от тяжелой формы ковида, о чем говорят результаты вскрытия. Бизневумен заболела вскоре после свадьбы с Прохором и скончалась в одной из больниц Лас-Вегаса.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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