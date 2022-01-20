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Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков

Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков


Сегодня в подписку Game Pass добавили немало отличных игр, и Pupperazzi выглядит на их фоне далеко не самым заметным проектом. Напомним, что Pupperazzi — это игра, где предлагается исследовать город, который наполнен собаками, и фотографировать его обитателей в разных вариациях. Игра с довольно необычной концепцией, и ее уже каждый может опробовать по подписке Game Pass.

Pupperazzi

Испытайте свою любовь к щенкам — у нас есть куча собак, которым нужно сфотографироваться, черт возьми!
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Критики сдержанно отнеслись к Pupperazzi, оценив проект на 72 балла из 100, согласно Opencritic. Только 44% критиков рекомендуют игру. Некоторые из оценок:



Game Informer — 7.3 / 10



IGN Italy — 8 / 10



PC Invasion — 7 / 10



TechRaptor — 7 / 10



Hardcore Gamer — 3.5 / 5

Игру Pupperazzi называют хорошим медитативным проектом, который может понравиться детям. Вот что пишет портал Game Informer:

Pupperazzi не является существенным приключением. Но его абсурдный, игривый и наполненный собаками мир может послужить беззаботным убежищем.

Портал Hardcoregamer следующим образом характеризует проект:

Pupperazzi сразу же впечатляет своими очаровательными собаками, скачущими по множеству красочных уровней. После того, как вы углубитесь в игру, станет ясно, что кроме основной концепции сбора очаровательных фотографий, дел в ней не так уж и много. Конечно, есть способы настроить фотографии с помощью линз и фильтров, но не более того.

Игру Pupperazzi можно опробовать по Game Pass, если вам не хватает в подписке других медитативных проектов, либо если вы очень любите собак и фотографии.


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По материалам: newxboxone

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