Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Работающим подросткам-льготникам хотят вернуть доплаты к пенсиям

Работающим подросткам-льготникам хотят вернуть доплаты к пенсиям

Работающим подросткам-льготникам хотят вернуть доплаты к пенсиям

Законопроект: № 1184271-7



Детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, предлагают вернуть доплаты к пенсиям, которых они лишены во время подработок. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

Авторы законопроекта — сенаторы во главе с зампредом Совета Федерации Галиной Кареловой - считают свою инициативу важной для профориентации подростков.

Сейчас дети-льготники лишаются доплаты к пенсии, если начинают работать в свободное от учёбы время. Поэтому подростки не устраиваются на работу — им это просто невыгодно.

Несовершеннолетние обычно работают около четырёх часов в день и получают не больше пяти-шести тысяч рублей в месяц. При этом размер социальных выплат, как правило, больше этой суммы, отметили авторы проекта закона.

Карелова: кабмин поддержал проект о сохранении подросткам-льготникам пенсий на время подработки


В связи с этим они предлагают оценивать подработки несовершеннолетних как трудовую адаптацию, а не трудовую деятельность. А когда после 18 лет такие подростки обратятся в службу занятости, их следует рассматривать как раннее не работавших.

Сенаторы подчеркнули: «Сейчас адаптация к последующей трудовой деятельности в полной мере не происходит».

Дарья Антаманова

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#дети #работа #пенсии


1069
# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину последствиями за миллиардные убытки
"ЕС поставит Китай к позорному столбу": Литва грозит Пекину
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Катя Гордон сообщила, что вышла замуж, и показала свадебное фото
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Вера Брежнева устроила обнаженную фотосессию
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Это франшизы Activision, которые хотели бы вернуть поклонники Xbox
Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года
Количество студий Xbox увеличилось более чем в 5 раз с 2017 года
Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя равенства
Манижа появилась в центре Нью-Йорка с оголенной грудью во имя
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Отчет: две трети канадцев готовы получать зарплату в криптовалютах
Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года
Денежный лунный календарь на февраль 2022 года
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах артиста
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
Off-duty: Дженнифер Лопес с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Off-duty: Дженнифер Лопес с детьми на прогулке в Лос-Анджелесе
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Bybit запустила сервис P2P-торговли с поддержкой рубля и гривны
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине
Чемпион UFC Франсис Нганну получит половину призовых в биткоине

Еще по теме

Регионы получат 6,4 миллиарда рублей на доплаты к пенсиям
Правительство выделит 4,3 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Работающим инвалидам могут вернуть индексацию пенсии
Кабинет министров выделил один миллиард рублей на доплаты к пенсиям