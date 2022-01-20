Работающим подросткам-льготникам хотят вернуть доплаты к пенсиям

Законопроект: № 1184271-7

Детям-инвалидам и детям, потерявшим кормильца, предлагают вернуть доплаты к пенсиям, которых они лишены во время подработок. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

Авторы законопроекта — сенаторы во главе с зампредом Совета Федерации Галиной Кареловой - считают свою инициативу важной для профориентации подростков.

Сейчас дети-льготники лишаются доплаты к пенсии, если начинают работать в свободное от учёбы время. Поэтому подростки не устраиваются на работу — им это просто невыгодно.

Несовершеннолетние обычно работают около четырёх часов в день и получают не больше пяти-шести тысяч рублей в месяц. При этом размер социальных выплат, как правило, больше этой суммы, отметили авторы проекта закона.

Карелова: кабмин поддержал проект о сохранении подросткам-льготникам пенсий на время подработки

В связи с этим они предлагают оценивать подработки несовершеннолетних как трудовую адаптацию, а не трудовую деятельность. А когда после 18 лет такие подростки обратятся в службу занятости, их следует рассматривать как раннее не работавших.

Сенаторы подчеркнули: «Сейчас адаптация к последующей трудовой деятельности в полной мере не происходит».

Дарья Антаманова

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