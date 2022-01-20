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Разработчик Terra выделит более $4 млрд на развитие экосистемы проекта

Стоящая за блокчейном Terra компания Terraform Labs предоставит финансирование в размере 50 млн LUNA (свыше $4 млрд) вновь созданной некоммерческой организации Luna Foundation Guard. Последняя сосредоточится на развитии экосистемы проекта и повышении устойчивости стейблкоина Terra USD (UST).


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# Экономика

По материалам: ForkLog

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