Разработчик Terra выделит более $4 млрд на развитие экосистемы проекта

Стоящая за блокчейном Terra компания Terraform Labs предоставит финансирование в размере 50 млн LUNA (свыше $4 млрд) вновь созданной некоммерческой организации Luna Foundation Guard. Последняя сосредоточится на развитии экосистемы проекта и повышении устойчивости стейблкоина Terra USD (UST).

