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Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа

Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа


В конце декабря разработчики Hellblade 2 поделились первым геймплейным роликом, который многих впечатлил графикой. Игра создается на базе Unreal Engine 5, и разработчики крайне кропотливо подходят к проработке деталей — от звука до персонажей.

Время от времени, в Twitter студия Ninja Theory делится некоторыми материалами по игре. Так, сегодня были опубликованы два изображения, на которых можно видеть главную героиню.


Напомним, что главная героиня игры, Сенуа, позаимствовала внешность у Мелины Юргенс — ниже можно посмотреть ее фото, чтобы сравнить с результатами, которых добилась команда Ninja Theory в создании образа главной героини в Hellblade 2.

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По материалам: newxboxone

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