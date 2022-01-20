Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа





В конце декабря разработчики Hellblade 2 поделились первым геймплейным роликом, который многих впечатлил графикой. Игра создается на базе Unreal Engine 5, и разработчики крайне кропотливо подходят к проработке деталей — от звука до персонажей.

Время от времени, в Twitter студия Ninja Theory делится некоторыми материалами по игре. Так, сегодня были опубликованы два изображения, на которых можно видеть главную героиню.

Senua is brought to life in Senua's Saga: Hellblade II thanks to our development of skin and eye materials using studio references. pic.twitter.com/dTX2ETJmAK — Ninja Theory (@NinjaTheory) January 20, 2022



Напомним, что главная героиня игры, Сенуа, позаимствовала внешность у Мелины Юргенс — ниже можно посмотреть ее фото, чтобы сравнить с результатами, которых добилась команда Ninja Theory в создании образа главной героини в Hellblade 2.