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Ряд отечественных сортов картофеля оказался устойчив к опасному вредителю

Ряд отечественных сортов картофеля оказался устойчив к опасному вредителю

Ученые Всероссийского института генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) и Всероссийского института защиты растений (ВИЗР) с помощью молекулярно-генетических и фитопатологических методов выявили среди отечественных сортов картофеля образцы с комплексной устойчивостью к наиболее вредоносным видам цистообразующих картофельных нематод. Эти микроскопические круглые черви паразитируют в корневой системе растений и вызывают от 19 до 80 % потерь урожая картофеля в зависимости от сорта и сезонных условий. Помимо прямых потерь урожая, высокие расходы при борьбе с этими фитопаразитами связаны с мониторингом зараженных территорий, поскольку покоящиеся цисты нематод сохраняют жизнеспособность до 30 лет.

В настоящее время в России государственное биотестирование сортов на нематодоустойчивость проводится только для одного вида — Globodera rostochiensis — золотистая цистообразующая картофельная нематода и одного патотипа — Ro1, который в настоящее время выявлен на территории общей площадью 733 421 гектар. В то же время в ряде сопредельных стран выявлены другие патотипы Globodera rostochiensis (Ro3, Ro5), а также другой вид паразитических нематод — бледная цистообразующая картофельная нематода — Globodera pallidа. Ограниченное число нематодоустойчивых сортов российской селекции и риски появления новых патотипов и новых видов нематод за счет адаптации вредителей и инвазии из-за рубежа обусловливают необходимость поиска отечественных сортов с комплексной устойчивостью.

Материалом для исследований стали 26 популярных сортов картофеля из коллекции ВИР, выведенных в пяти российских селекционных центрах, которые хорошо адаптированы к различным эколого-географическим условиям разных регионов России. В результате проведенных исследований ученые выделили ряд сортов, устойчивых к двум патотипам G. rostochiensis — Ro1 и Ro5, а также несколько сортов, устойчивых к обоим видам цистообразующих картофельных нематод — золотистой (G. rostochiensis) и бледной (G. pallida). Кроме того, отобран ряд ДНК-маркеров, использование которых в молекулярном скрининге сортов может повысить эффективность отбора образцов с комплексной устойчивостью к паразитическим нематодам.

Полученные результаты были опубликованы в статье, вышедшей в специальном номере журнала Agronomy, посвященном молекулярно-генетическим исследованиям в селекции картофеля.

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По материалам: polit.ru

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