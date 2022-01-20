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Роспотребнадзор: омикрон-штамм особенно опасен для детей от 2 до 5 лет

Роспотребнадзор: омикрон-штамм особенно опасен для детей от 2 до 5 лет

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


08:32  Автор: Виктория Карташева


Источник: ТАСС



Омикрон-штамм коронавируса представляет особую опасность для детей от двух до пяти лет. Об этом заявил замдиректора  Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов, передаёт ТАСС.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначают греческой буквой «омикрон», обнаружили в 2021 году на юге Африки. По данным на 18 января, в России выявлено 1 682 случая заражения этой версией COVID-19. 

«Сейчас мы видим, что все чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов», — отметил Горелов, отвечая на вопрос, для кого штамм «омикрон» представляет наибольшую опасность.


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По его словам, впервые у детей этого возраста стали наблюдаться явления бронхиолита, которые требуют госпитализации. Кроме того, у каждого третьего ребенка — диарея.

Он также подчеркнул, что в группе риска в силу возраста и наличия сопутствующих заболеваний по-прежнему находятся люди старше 65 лет. Помимо этого, исходя из данных зарубежных исследований, перенесённый во время беременности COVID-19 может повлиять на развитие будущего ребёнка, заявил эксперт.

«В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние», — заключил Горелов. 



#коронавирус #здоровье #дети


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По материалам: pnp.ru

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