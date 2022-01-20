Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россия предложила США приемлемое решение по НАТО

Россия предложила США приемлемое решение по НАТО

Россия выдвинула США новые предложения по безопасности в Европе – заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" предложил ограничиться отменой формулы Бухарестского саммита НАТО 2008 года.

В качестве альтернативы, допустил Рябков, США могут пообещать "никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО". На практике это означает блокирование дальнейшего расширения альянса, поскольку в соответствии со статьей 10 Североатлантического договора для принятия новых членов необходимо единогласное одобрение всех остальных.


Рябков предложил США "смотреть, что для них приоритетнее – европейская безопасность или какие-то идеи, ущербные сами по себе, которые привели к нынешнему кризису". Он пообещал делать все возможное для прекращения интеграции Украины в альянс.

Диалог по безопасности ранее зашел в тупик – в Москве допускают, что могут разместить военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле, а НАТО отказывается гарантировать отказ от принятия Украины в свои ряды. На фоне этой напряженности Североатлантический альянс направляет к российскому побережью две авианосные ударные группы, которые проведут масштабные военные учения Cold Response 2022. Недавно ближе к российским границам также выдвинулся нидерландский корабль HNLMS Rotterdam.

Украина расширение НАТО безопасность в Европе переговоры России и НАТО вступление Украины в НАТО
# Главные новости

По материалам: uposters.ru

Последние новости

Россия предложила США приемлемое решение по НАТО
Россия предложила США приемлемое решение по НАТО
Лунный день сегодня 20 января 2022 года
Лунный день сегодня 20 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 20 января 2022 года
В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ
В Подмосковье в 2022 году возведут семь внебюджетных школ
В России представили рейтинг регионов по уровню среднего профессионального образования
В России представили рейтинг регионов по уровню среднего
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в которых будет приятно ждать весну
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в
Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля
Похоже, релиз LEGO Star Wars: The Skywalker Saga состоится 5 апреля
Официальные источники указывают, что Hogwarts Legacy выйдет в этом году
Официальные источники указывают, что Hogwarts Legacy выйдет в этом
Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным
Общественники обсудят, как сделать ДЭГ еще более прозрачным
"Прохор интересовался, как убить человека незаметно": Шаляпина заподозрили в отравлении жены-миллионерши
"Прохор интересовался, как убить человека незаметно":

Топ на сегодня

ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
ЦБ РФ запросил у банков информацию по операциям с биткоин-обменниками
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Animoca Brands привлек $358,9 млн при оценке в $5 млрд
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в бикини
Ирина Хакамада показала потрясающее тело в татуировках на фото в
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании криптовалют
Премьер-министр Индии призвал к единому подходу в регулировании
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой коллекции
За сутки пользователи Splinterlands купили свыше 6 млн NFT из новой

Еще по теме

Быть или не быть: В НАТО рассказали о перспективах Украины
В НАТО ошарашили Украину и Грузию неожиданным заявлением – «сначала решите три проблемы»
Россия решила защититься от НАТО любыми средствами
Столтенберг пообещал Латвии рекордное присутствие войск НАТО