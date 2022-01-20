Россия предложила США приемлемое решение по НАТО

Вадим Карасев

Россия выдвинула США новые предложения по безопасности в Европе – заместитель главы МИД Сергей Рябков на площадке дискуссионного клуба "Валдай" предложил ограничиться отменой формулы Бухарестского саммита НАТО 2008 года.

В качестве альтернативы, допустил Рябков, США могут пообещать "никогда не голосовать за вступление Украины и других стран в НАТО". На практике это означает блокирование дальнейшего расширения альянса, поскольку в соответствии со статьей 10 Североатлантического договора для принятия новых членов необходимо единогласное одобрение всех остальных.

Рябков предложил США "смотреть, что для них приоритетнее – европейская безопасность или какие-то идеи, ущербные сами по себе, которые привели к нынешнему кризису". Он пообещал делать все возможное для прекращения интеграции Украины в альянс.

Диалог по безопасности ранее зашел в тупик – в Москве допускают, что могут разместить военную инфраструктуру на Кубе и в Венесуэле, а НАТО отказывается гарантировать отказ от принятия Украины в свои ряды. На фоне этой напряженности Североатлантический альянс направляет к российскому побережью две авианосные ударные группы, которые проведут масштабные военные учения Cold Response 2022. Недавно ближе к российским границам также выдвинулся нидерландский корабль HNLMS Rotterdam.

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