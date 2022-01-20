Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox

Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox


Call of Duty — главная франшиза в портфеле Activision Blizzard, права на которую явно составляют значительную долю в стоимости компании. Microsoft намерена приобрести Activision Blizzard почти за $70 млрд, и столь крупная сделка явно будет рассматриваться под микроскопом со стороны регулирующих органов. Аналитики считают, что немаловажный вопрос в этой сделке — эксклюзивность Call of Duty для Xbox.

Корпорация Microsoft пока не дает никаких конкретных комментариев насчет того, что будет с Call of Duty после слияния с Activision Blizzard. Дэвид Коул, основатель аналитической компании DFC Intelligence, отмечает, что эксклюзивность Call of Duty для Xbox может помешать сделке между Microsoft и Activision Blizzard, поскольку ее может заблокировать антимонопольное законодательство:

Пройдет ли эта сделка? Регуляторы внимательно присмотрятся, и такие франшизы, как Call of Duty, могут не стать эксклюзивными для платформ Xbox из-за антимонопольных соображений. Эта сделка будет тщательно изучена.

Примерно такую же мысль Коул высказал и в рамках интервью GamesIndustry:

Большой вопрос, станет ли [Call of Duty] эксклюзивом Microsoft. Прямо сейчас я не думаю, что это произойдет. Во-первых, с этим будет трудно пройти мимо регуляторов, если они захотят заблокировать конкуренцию [ограничив Sony доступ к франшизе].

Отдельно Джордж Джиджиашвили из исследовательской фирмы Omdia сказал GamesIndustry, что даже без полной эксклюзивности Microsoft все еще может использовать Call of Duty в качестве козыря:

Сделать Call of Duty эксклюзивным для Xbox — или даже просто включить в состав Game Pass — может быть большим преимуществом для Xbox, когда потребители будут выбирать между Xbox Series или PS5.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и Instagram
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили возможный бан майнинга в РФ
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили
Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox
Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty
Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков
Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков
"Использовал свою роль, чтобы обогатить себя": отец Бритни Спирс предстанет перед судом из-за слежки за ней
"Использовал свою роль, чтобы обогатить себя": отец Бритни
В Дагестане изъяли майнинг-фермы стоимостью свыше полумиллиарда рублей
В Дагестане изъяли майнинг-фермы стоимостью свыше полумиллиарда рублей
Трейдер оценил текущую ситуацию на криптовалютном рынке
Трейдер оценил текущую ситуацию на криптовалютном рынке
В Красноярском крае откроется 147 новых центров «Точка роста»
В Красноярском крае откроется 147 новых центров «Точка роста»
В Костромской области будут открыты еще два центра цифрового образования детей «IT-куб»
В Костромской области будут открыты еще два центра цифрового
Ряд отечественных сортов картофеля оказался устойчив к опасному вредителю
Ряд отечественных сортов картофеля оказался устойчив к опасному

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в которых будет приятно ждать весну
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь

Еще по теме

Эти 37 франшиз переходят к Xbox с покупкой Activision Blizzard
В Game Pass будет добавлено «как можно больше» игр Activision Blizzard
Официально: Microsoft объявила о планах купить Activision Blizzard для Xbox
Call of Duty Vanguard уже продают с большими скидками на Xbox и Playstation