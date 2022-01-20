Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox





Call of Duty — главная франшиза в портфеле Activision Blizzard, права на которую явно составляют значительную долю в стоимости компании. Microsoft намерена приобрести Activision Blizzard почти за $70 млрд, и столь крупная сделка явно будет рассматриваться под микроскопом со стороны регулирующих органов. Аналитики считают, что немаловажный вопрос в этой сделке — эксклюзивность Call of Duty для Xbox.

Корпорация Microsoft пока не дает никаких конкретных комментариев насчет того, что будет с Call of Duty после слияния с Activision Blizzard. Дэвид Коул, основатель аналитической компании DFC Intelligence, отмечает, что эксклюзивность Call of Duty для Xbox может помешать сделке между Microsoft и Activision Blizzard, поскольку ее может заблокировать антимонопольное законодательство:

Пройдет ли эта сделка? Регуляторы внимательно присмотрятся, и такие франшизы, как Call of Duty, могут не стать эксклюзивными для платформ Xbox из-за антимонопольных соображений. Эта сделка будет тщательно изучена.

Примерно такую же мысль Коул высказал и в рамках интервью GamesIndustry:

Большой вопрос, станет ли [Call of Duty] эксклюзивом Microsoft. Прямо сейчас я не думаю, что это произойдет. Во-первых, с этим будет трудно пройти мимо регуляторов, если они захотят заблокировать конкуренцию [ограничив Sony доступ к франшизе].

Отдельно Джордж Джиджиашвили из исследовательской фирмы Omdia сказал GamesIndustry, что даже без полной эксклюзивности Microsoft все еще может использовать Call of Duty в качестве козыря: