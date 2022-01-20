Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Secret Network направит $400 млн на развитие экосистемы

Secret Network направит $400 млн на развитие экосистемы


Стоящий за разработкой Secret Network стартап CRT Labs выделил $400 млн на поддержку экосистемы блокчейна с функциями приватности.


Secret Network поддерживает смарт-контракты с зашифрованными входами, выходами и каналами состояния.


Шаг реализуют в рамках инициативы Shockwave, направленной на превращение Secret Network в хаб конфиденциальности данных для Web 3.0


Поддержку в развитии экосистемы окажут DefiAnce Capital, Alameda Research, CoinFund и HashKey. Венчурные фирм вошли в состав акционеров стартапа и взяли на себя обязательства по развитию проекта.


$400 млн в фонде распределят по двум направлениям:


  • $225 млн направят на расширение прикладного уровня Secret Network (включая DeFi и NFT), сетевой инфраструктуры и инструментов. Основой для финансирования станут взносы более 25 инвесторов экосистемы и партнеров;
  • $175 млн направят на фондирование акселератора. Он нацелен на предоставление капитала, грантов и стимулов для развития привлекательности сети для пользователей. Гранты уже одобрены для ряда инициатив, включая разработку эталонной реализации Secret NFT, моста приватности Monero, фреймворков для разработчиков.

В пресс-релизе говорится, что объем торгов в сети достиг $1,3 млрд. Цифра включает в себя показатели DEX вроде SecretSwap, NFT-платформ наподобие Stashh и раунды финансирования для децентрализованных приложений Sienna Network, Altermail, Shade Protocol и других. К функциональности Secret Network также проявили интерес проекты в сферах GameFi, метавселенных и управления доступом.


Напомним, в январе кинорежиссер Квентин Тарантино проведет аукцион по продаже NFT-коллекции по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво» в Secret Network.Ранее разработчики Secret Network запустили «мост приватности» между Ethereum и токенами ERC-20.



# Экономика

По материалам: ForkLog

Последние новости

Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие по Приморью
Мобильный технопарк «Кванториум» в феврале отправляется в путешествие
Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года
Михаил Мишустин утвердил Концепцию развития детско-юношеского спорта
Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности
Менеджер Регины Тодоренко рассказал о ее беременности
Катерина Шпица рассказала о половом воспитании сына
Катерина Шпица рассказала о половом воспитании сына
Полезные свойства солодки и сферы её применения
Полезные свойства солодки и сферы её применения
В Татарстане более 1 миллиарда рублей направят на развитие Wi-Fi-сетей в школах
В Татарстане более 1 миллиарда рублей направят на развитие
Творческое мышление надо развивать у человека вне зависимости от его специализации
Творческое мышление надо развивать у человека вне зависимости от его
Secret Network направит $400 млн на развитие экосистемы
Secret Network направит $400 млн на развитие экосистемы
СМИ: ФСБ договорилась с центробанком о запрете биткоин-операций в РФ
СМИ: ФСБ договорилась с центробанком о запрете биткоин-операций в РФ
Мельниченко: в законе о МСУ нужно учесть все нюансы, которые отражаются на жизни людей
Мельниченко: в законе о МСУ нужно учесть все нюансы, которые
В сценарии Dying Light 2 около 40 тысяч строк диалогов
В сценарии Dying Light 2 около 40 тысяч строк диалогов
Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров
Grounded получает масштабное обновление, пока доступно для инсайдеров

Топ на сегодня

8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Андрей Малахов рассказал о сокровищах Александра Градского
Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров
Суд в Хабаровске взыскал 2,75 млн рублей с владельца 220 ASIC-майнеров
Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»
Opera представила ориентированный на Web 3.0 «криптобраузер»
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»
Кирилл Доронин опроверг хищение средств через пирамиду «Финико»

Еще по теме

1inch Network привлек $175 млн от Alameda Research, VanEck и других инвесторов
Three Arrows Capital и Crypto.com Capital поддержали WOO Network в раунде на $30 млн
Активы Oasis Ecosystem Fund достигли $200 млн благодаря поддержке Binance Labs
WOO Network выделит более $200 млн для казначейства ДАО