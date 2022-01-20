Secret Network направит $400 млн на развитие экосистемы

Стоящий за разработкой Secret Network стартап CRT Labs выделил $400 млн на поддержку экосистемы блокчейна с функциями приватности.

Secret Network поддерживает смарт-контракты с зашифрованными входами, выходами и каналами состояния.

Шаг реализуют в рамках инициативы Shockwave, направленной на превращение Secret Network в хаб конфиденциальности данных для Web 3.0

Поддержку в развитии экосистемы окажут DefiAnce Capital, Alameda Research, CoinFund и HashKey. Венчурные фирм вошли в состав акционеров стартапа и взяли на себя обязательства по развитию проекта.

$400 млн в фонде распределят по двум направлениям:

$225 млн направят на расширение прикладного уровня Secret Network (включая DeFi и NFT), сетевой инфраструктуры и инструментов. Основой для финансирования станут взносы более 25 инвесторов экосистемы и партнеров;

$175 млн направят на фондирование акселератора. Он нацелен на предоставление капитала, грантов и стимулов для развития привлекательности сети для пользователей. Гранты уже одобрены для ряда инициатив, включая разработку эталонной реализации Secret NFT, моста приватности Monero, фреймворков для разработчиков.

В пресс-релизе говорится, что объем торгов в сети достиг $1,3 млрд. Цифра включает в себя показатели DEX вроде SecretSwap, NFT-платформ наподобие Stashh и раунды финансирования для децентрализованных приложений Sienna Network, Altermail, Shade Protocol и других. К функциональности Secret Network также проявили интерес проекты в сферах GameFi, метавселенных и управления доступом.

Напомним, в январе кинорежиссер Квентин Тарантино проведет аукцион по продаже NFT-коллекции по мотивам фильма 1994 года «Криминальное чтиво» в Secret Network.Ранее разработчики Secret Network запустили «мост приватности» между Ethereum и токенами ERC-20.



