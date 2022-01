Sekiro: Shadows Die Twice не стоит ждать в Game Pass из-за покупки Activision





Sekiro: Shadows Die Twice — одна из игр, которая была выпущена издательством Activision. Разработкой проекта занималась студия From Software. Игроки предполагали, что при покупке Activision Blizzard права на Sekiro: Shadows Die Twice перейдут к Microsoft, а сама игра появится в Game Pass. Но, похоже, что это не так.

Портал Gamespot разобрался в данном вопросе и отметил, что права на Sekiro: Shadows Die Twice не отходили к Activision Blizzard. Зачастую издатели при выпуске проектов сторонних студий, приобретают права и на интеллектуальную собственность, но не в случае с Sekiro: Shadows Die Twice.

Владельцем лицензии на игру Sekiro: Shadows Die Twice является From Software, а не Activision. Отмечается, что это довольно редкий случай для Activision, когда компания опубликовала игру, но не заполучила интеллектуальную собственность на нее. При этом, From Software передавала права на свои другие проекты издательствам: Demon’s Souls и Bloodborne принадлежат PlayStation, а трилогия Dark Souls и Elden Ring принадлежат Bandai Namco.

Таким образом, если Microsoft захочет выпустить игру Sekiro: Shadows Die Twice в Game Pass, ей нужно будет заключить сделку с From Software дополнительно, здесь не будет достаточно покупки Activision Blizzard. Но это не означает, что игра Sekiro: Shadows Die Twice точно не попадет в подписку, но если она там и окажется, то не из-за покупки издательства.

Напомним, в прошлом году появлялись слухи, что Sekiro: Shadows Die Twice будет добавлена в Game Pass.