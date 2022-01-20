Сергей Глушко показал фото в стрингах

Стриптизер Сергей Глушко освоил новое хобби. Недавно муж Наташи Королевой, Тарзан, увлекся написанием картин. Свои работы танцор часто показывает в инстаграме, а портреты Наташи Королевой даже хотел продать. Причем, просил за них ни много ни мало, а пять миллионов рублей. На этот раз Сергей решил отойти от изображений любимой жены и окунуться в животный мир. Он нарисовал шимпанзе и пошутил по этому поводу.Сергей Глушко в стрингах «Кто там про автопортрет спрашивал? 😄😄» — написал Тарзан. Глушко запечатлелся рядом со своей работой, позируя в одних стрингах. Напомним, новогодние каникулы Тарзан провел в компании Наташи Королевой в Майами. Там живет мама артистки Людмила Порывай. Помимо отдыха на берегу Атлантического океана, пара успела повеселиться в американских ночных клубах.