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Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото

Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Ведущая и певица Ольга Бузова отметила день рождения без сестры На днях артистка улетела с друзьями в Сочи на празднование своего дня рождения. В компании телеведущей не оказалось сестры Анны. Похоже, родственницы в серьезной ссоре уже несколько месяцев. Несмотря ни на что, Анна тепло поздравила сестру с 36-летием в соцсети и пожелала ей всего самого лучшего. При этом Бузова-младшая почему-то закрыла комментарии к данной публикации. «Сегодня прекрасный день — день рождения Ольги. Будь самой счастливой!» — отметила Аня. Теперь общественности остается только догадываться, из-за чего произошел конфликт между сестрами, которые еще недавно не скрывали нежных чувств друг к другу. Поговаривают, якобы Анна обиделась на Олю после того, как та обмолвилась в одном из интервью, что помогла родственнице приобрести жилье.
Ольга Бузова с сестрой «Реально? Хотим еще одну квартиру тогда, раз уж они нам дарятся, когда мы о них мечтаем», — сетовала Аня. Правда, потом она взяла свои слова обратно, подчеркнув, что не так поняла слова Ольги и поддалась на провокации недоброжелателей. И все же Анна Бузова, которая активно занимается бизнесом, приняла решение отпустить непростую ситуацию с Олей и не переживать по этому поводу. «Я тоже скучаю, но все что ни делается, все к лучшему. Люди меняются, расходятся, сходятся. Это нормальный жизненный процесс», — рассуждала она недавно. Напомним, Ольга и Анна Бузовы не раз ссорились, но их конфликты всегда заканчивались примирением. Поклонники сестер надеются, что и в это раз им удастся достойно преодолеть все трудности в отношениях.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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