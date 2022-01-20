Симоронский обряд привлечения удачи «Договор с Фортуной»

Вадим Карасев

Каждый ритуал — это, в первую очередь, программирование себя на определенные действия. С помощью веселых симоронских ритуалов каждый сможет обрести уверенность и привлечь удачу.

Заключить договор с капризной Фортуной под силу каждому, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют составить свой для того, чтобы никогда не остаться без удачи в важных делах. Главным секретом везения будет выполнение своих обещаний и немного магии.

Главным секретом всех симоронских ритуалов остается умение искренне верить в то, что успех уже не за горами, а также творческий подход к делу. Создать договор с Фортуной будет не сложно, если прислушаться к интуиции и дать себе время для составления правильных договоренностей. Для этого понадобятся:

лист бумаги;ручка;краски, карандаши или фломастеры;воск;алая лента.

Листок бумаги оформляют красивыми узорами или скачивают походящую картинку. Ее распечатывают и разукрашивают, а затем крупными буквами пишут «Договор с Фортуной». Ниже пишут свои данные и обязательства, которые готовы выполнить в обмен на удачу. Это может быть обещание избавиться от вредных привычек, начать тренировки, раздать долги — каждый сам определяет для себя цену. Договор может выглядеть так:

«Я, (имя), заключаю Договор с Фортуной, чтобы удача не отворачивалась от меня в нужный момент. В обмен на предоставленные возможности я (имя) обязуюсь выполнить следующее: (перечисление пунктов). Договор вступает в силу с (дата) и действует до (дата). Клянусь и обязуюсь неукоснительно следовать тому, что написано, твердо выполнять свои обязательства и каждый день становиться лучше (дата, подпись)».

После того как Договор составлен и подписан, его сворачивают в трубочку, обвязывают алой лентой и зажигают свечу. Воском скрепляют ленту и помещают договор в ящик рабочего стола со словами:

«Договор в силу вступает, Фортуна меня не обижает. Я свои условия выполняю, удача меня не покидает».

После этого Договор вступит в силу, и его нужно выполнить, чтобы обрести удачу во всех начинаниях.