«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили возможный бан майнинга в РФ

Приведенные в докладе ЦБ доводы в пользу запрета майнинга на территории РФ не выдерживают никакой критики, заявили ForkLog опрошенные эксперты.

В новом документе Банк России отметил, что текущий масштаб и дальнейшее распространение майнинга криптовалют на территории страны несет риски для экономики и финансовой стабильности.

По данным Центра альтернативных финансов Кембриджского университета, Россия является одним из мировых лидеров по объему вычислительных мощностей в сети биткоина. В ноябре СМИ сообщали, что РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета добычи биткоина в Китае.

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Среди связанных с майнингом рисков российский регулятор выделяет большую нагрузку на электросети, что в том числе вредит и экологии, а также формирование "спроса на инфраструктуру для проведения операций с криптовалютами".

В связи с этим, по мнению Банка России, оптимальным решением является запрет майнинга в РФ.

Эксперты называют такой вывод регулятора странным и "весьма удивительным", поскольку добыча криптовалют как предпринимательская деятельность фактически существует в России несколько лет, в майнинг инвестированы значительные средства, а чиновники неоднократно высказывались о необходимости полноценного регулирования этого бизнеса.

"В ситуации, когда государство молчаливо одобряло инвестиции в эту деятельность и не решалось ее полноценно урегулировать, а потом в одночасье поставит ее вне закона, возникнет вопрос – кто заплатит за такую нерешительность?" — говорит советник Lidings, преподаватель Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

По словам сооснователя ENCRY Foundation Романа Некрасова, все доводы, которые приводятся в докладе ЦБ в качестве причин запрета, не выдерживают критики.

Если майнинговая ферма потребляет электроэнергию легально и использует мощности, определенные в договоре, речь не идет о непроизводительном расходе электричества, отметил эксперт:

"Это такое же глупое утверждение, как сказать, что завод по производству обуви потребляет электроэнергию и поэтому создает риск для обеспечения жилых зданий. Незаконное подключение создает риск, законное подключение — не создает".

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин отметил, что не составляет особого труда придать электроэнергии для майнинга «промышленный статус» и вывести из частного сектора. Для этого необходимо определить майнинг как предпринимательскую деятельность и официально распространить все необходимые требования.

Некрасов также подчеркнул, что не существование майнинговых предприятий формирует спрос на криптовалюты, а спрос на криптовалюты формирует интерес к майнингу:

"И тут стоит задать встречный вопрос в адрес регулятора: а что вы сделали для того, чтобы российский рубль казался населению надежным и привлекательным, а не волатильный биткоин?"

Аргумент о неэкологичности майнинга биткоина многие эксперты также давно называют преувеличенным.

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Представители оператора дата-центров BitRiver сказали ForkLog, что полный запрет добычи криптовалют, особенно в промышленном масштабе, маловероятен с точки зрения законности.

"BitRiver, например, выступает как оператор ЦОДов и не владеет майнинговым оборудованием. Мы занимаемся точно такой же деятельностью, что и ЦОДы, например, Ростелекома: размещаем и обслуживаем оборудование, с единственным отличием — серверы Ростелекома принадлежат Ростелекому”, — сказал PR-директор BitRiver Роман Забуга.

Он подчеркнул, что бизнес-модель BitRiver полностью законна, а сама компания не взаимодействует с криптоактивами, так как все ее финансовые процессы происходят через фиат.

"Полагаю, что другие российские операторы ЦОДов, имеющие на балансе майнинговое оборудование, найдут выход даже из ситуации полного запрета криптовалют и продолжат оказывать сервисно-технические услуги своим клиентам", — отметил Забуга.

Руководитель компании Comino Евгений Власов полагает, что инициатива ЦБ чревата проблемами для крупных игроков рынка, поскольку их проще идентифицировать.

Эксперты прогнозируют, что на фоне возможного запрета добычи криптовалют поток оборудования для майнинга в РФ существенно сократится. В то же время миграция в другие популярные среди майнеров юрисдикции, в частности — США, на данный момент затруднена.

"Надо понимать, что майнеры - это люди, которые знают, в какой сложной среде они работают здесь. Они знают, что завтра их могут закрыть. Многие уже "отбили" свое оборудование и готовы распродать "железо" и уехать за рубеж хоть завтра", - отметил Евгений Власов.

По мнению Романа Забуги, запрет майнинга не является самоцелью ЦБ РФ. Регулятор больше обеспокоен оборотом криптовалют, заключил он.

Эксперты надеются, что законодатели не одобрят инициативу ЦБ в полной мере.

"У России сейчас есть реальный шанс стать одним из значимых игроков на высокотехнологичной нише", — отметил Роман Некрасов.

На данный момент майнинг в России не запрещен и его четкое регулирование не прописано. Доклад центробанка — лишь одно из предложений для рассмотрения по регулированию рынка криптовалют.

У ЦБ абсолютно точно есть возможность посмотреть на майнинг как на законный процесс, однако регулятор выбирает запретительную политику, при это не ссылаясь ни на один установленный в РФ нормативный акт, отметил Андрей Тугарин:

"Очень сложно запретить то, что не определено законом. Пока нет точного и официального определения майнинга, говорить о его запрете в РФ не представляется возможным".

Эксперты надеются, что законодатели прислушаются к бизнесу и не пойдут по жесткому запретительному пути, предложенному ЦБ.

Напомним, в октябре прошлого года губернатор Иркутской области Игорь Кобзев написал письмо вице-премьеру Александру Новаку, в котором предложил законодательно закрепить майнинг как вид предпринимательской деятельности. Ранее с подобной инициативой выступал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Представители нескольких министерств поддержали это предложение.

Уже тогда в ЦБ выступали против этой идеи, так как регулятор против любых «инициатив, способствующих появлению денежных суррогатов».

В ноябре в Госдуме заявили о подготовке законопроекта по регулированию майнинга.