СМИ: ФСБ договорилась с центробанком о запрете биткоин-операций в РФ

ФСБ убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника, документ есть в распоряжении редакции ForkLog.

По их данным, таким образом власти намерены лишить оппозицию и СМИ-иноагентов доступа к финансированию.

Издание предполагает, что запрет может повлиять на $92 млрд цифровых активов, хранящихся в России. При этом, по подсчетам источников, финансирование оппозиции и средств массовой информации составляет незначительную долю из этой суммы.

Ожидается, что создание нормативно-правовой базы для крипторынка станет приоритетом весенней сессии Госдумы.

Напомним, 16 декабря 2021 года агентство Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что ЦБ РФ хочет запретить инвестиции россиян в криптовалюты из-за риска финансовой нестабильности.

В сентябре регулятор сообщил о планах по разработке механизма блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж и обменников.

Текущая редакция закона о «ЦФА» запрещает расчеты в криптовалютах, но не ограничивает их покупку и майнинг.