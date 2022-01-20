СМИ сообщили о планах a16z привлечь $4,5 млрд в два новых криптофонда

Венчурная компания Andreessen Horowitz (a16z) намерена привлечь до $4,5 млрд в два новых криптовалютных фонда, пишет Financial Times.

Согласно изданию, фирма известила инвесторов, что соберет $3,5 млрд для венчурного фонда и еще $1 млрд для посевных инвестиций в пространстве Web 3.0. Планы должны получить подтверждение в марте.

В случае их реализации это станет самой значительной привлеченной суммой для инвестирования в проекты индустрии.

В июне 2021 года a16z запустила третий криптофонд в размере $2,2 млрд.

В ноябре года компания Paradigm объявила о создании инвестиционного фонда с активами на $2,5 млрд для поддержки проектов "следующего поколения" в сфере цифровых активов. Компания Hivemind Capital Partners бывшего топ-менеджера Citi Мэтта Чжана привлекла для аналогичной структуры $1,5 млрд.

В январе биржа FTX запустила венчурное подразделение с бюджетом $2 млрд на инвестиции в криптостартапы.

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Напомним, экс-партнер a16z Кэти Хаун, покинувшая фирму ради собственного проекта, планирует привлечь $900 млн в два криптофонда.

Ее структуры уже поддержали несколько стартапов, включая NFT-платформу Autograph в инвестраунде на $170 млн, который возглавили a16z и Kleiner Perkins.