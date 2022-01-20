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Светлана Пермякова рассказала, почему делала аборты

Светлана Пермякова рассказала, почему делала аборты
Актриса Светлана Пермякова высказалась о своей бурной молодости. Артистка призналась, что могла бы воспитывать троих детей. 49-летняя Светлана Пермякова рассказала о том, что пережила после того, как дважды прерывала беременности. Исполнительница роли медсестры Любы в сериале «Интерны» родила первенца в 39 лет от директора Максима Скрябина. Актриса обожает дочь Варвару и уделяет ей всё свободное время. Пермякова призналась, что у нее не было проблем со здоровьем, и она могла стать мамой задолго до появления Варвары на свет. Актриса дважды забеременела с разницей в два года. Однако оба раза она решила сделать аборт. В первый раз Светлана узнала о том, что ждет ребенка, в 21 год. Теледива прервала беременность, потому что не планировала создавать семью с отцом ребенка. Звезда КВН призналась, что эти отношения были легкой интрижкой. «Человек был приезжий, издалека. Это была случайная влюбленность. Мы ходили, гуляли. Он должен уехать, а у меня работа, выпускной, спектакли... Вся жизнь впереди. Понимаю, что это нужно... Ну вот так», — пояснила свое решение Пермякова. Похожая ситуация повторилась в 23 года. Финалистка шоу «Звезды в Африке» познакомилась в поезде с молодым человеком и закрутила с ним роман. Беременность стала для нее шоком. «Я не знала, что беременна. У меня прерывистый цикл. Я пришла к снохе, которая шила мне выпускной наряд. Когда я сказала, что у меня не было месячных три месяца, она ответила: «Светка, так ты же беременна!». И я задумалась. В больнице всё подтвердили», — призналась актриса.
Светлана Пермякова Светлана рассказала о случившемся избраннику. Мужчина потребовал избавиться от ребенка. «Это тоже было случайное знакомство в электричке, романтические гуляния, потом еще что-то... Я ему сказала, что беременна, а он ответил: «Нет». Я такая была дура! Посылает Господь... А ты не готов!» — сокрушается телезвезда. Оба раза актрисе пришлось принимать сложное решение самостоятельно. Светлана опасалась советоваться на эту тему с близкими. «Я видела, что мама знает, о чем могу с ней поговорить... Было ощущение — я не сказала, а она не настаивает. Мол, ты сама решай. Мне казалось, что я должна была сама принять это решение, и ни на чьи плечи не перекладывать – ни на мамины, ни на папины, ни на подружкины», — высказалась актриса. После второго аборта Светлана впала в депрессию. Ситуацию осложнили перемены в ее организме. У артистки начало прибывать молоко. «Когда из наркоза выходила, помню, что рыдала и говорила: «Я хочу детей!» И у меня лактация началась... Приезжаю на репетицию спектакля, а у меня молоко. Что делать, не знаю... Сначала сцеживалась, а оно прибывало. Это дурдом! Я стала перетягиваться. Это были девяностые годы, тогда никаких таблеток не было. Три-четыре дня ходила с перетяжками», — призналась Пермякова в YouTube-шоу Елены Ханги.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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