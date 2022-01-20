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Трейдер оценил текущую ситуацию на криптовалютном рынке

Трейдер оценил текущую ситуацию на криптовалютном рынке


О текущей ситуации на рынке рассказывает практикующий трейдер и основатель проекта Crypto Shaman Вадим Шовкун.


В последнем обзоре рынка речь шла о потенциальном отскоке Ethereum. Вторая по капитализации криптовалюта зашла в первую зону покупок, оттолкнулась от PoC и тестирует движение выше.


Данные: TradingView.

По недавнему обзору ситуации на рынке биткоина можно сказать, что локально основной сценарий с ростом до $44 000 отработал с дальнейшим отскоком вниз. Цена не обновила достигнутый 10 января минимум и ушла в боковик. На данный момент стоит пересмотреть локальные ожидания.


Данные: TradingView.

Первое, что нужно взять на заметку, — волатильность рынка держится на годовом минимуме. Многие замечания и наблюдения, которые давались в предыдущих обзорах, актуальны и сейчас. 


Недельный таймфрейм по-прежнему выглядит достаточно мрачно. Закрытие тела позапрошлого бара ниже закрытия бара за конец сентября (фактически слом структуры HLHH). 


Полное поглощение последней волны роста, сделавшей ATH явно не в пользу быстрого возврата к бычьему тренду. Это сильный сигнал к тому, что цена как минимум застрянет во флете $40 000-$60 000 на долгие месяцы, как максимум — уйдет под $40 000 (длительный боковик уже в области $30 000-$60 000). 


На последних двух барах недельного таймфрейма наблюдается небольшая бычья попытка откупа. Потенциально текущая недельная свеча может закрыться бычьим пин-баром. Это в совокупности с предыдущим баром, имевшим неплохой хвост, открывает перспективу для роста в область $45 000-$46 000 на следующей неделе.


Данные: TradingView.

На четырехчасовом таймфрейме наблюдается закрепление над PoC после сбора стопов за 10 января и ретеста этой точки. Также стоит отметить позитивную динамику по отношению к индексу S&P 500. 


На вчерашнее снижение последнего биткоин практически никак не отреагировал, сегодня же маленький отскок котировок индекса сопровождался неплохим движением цены первой криптовалюты. 


Однако нужно понимать, что даже на средних таймфреймах преобладают продажи. После формирования 5 января паттерна BUI, стоит ожидать рост максимум до зоны $44 950-$46 250. Только после касания $48 000 можно говорить о возврате к некой продолжительной позитивной динамике.


Данные: TradingView.
# Экономика

По материалам: ForkLog

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