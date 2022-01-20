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Творческое мышление надо развивать у человека вне зависимости от его специализации

Творческое мышление надо развивать у человека вне зависимости от его специализации

Елена Сартакова, директор Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева, считает, что творчество стимулирует интеллект добиваться большего в любой сфере.

Об этом она рассказала в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».

Эксперт отметила, что их колледж – единственный из организаций СПО, кто внедрил в учебный процесс химическое материаловедение. Это дало импульс для развития способностей студентов, расширило связи с другими учебными заведениями, сформировало интереснейшую траекторию развития всего колледжа.

«Мы готовим химиков-технологов, но пришли к выводу, что и для технических специальностей нужно творческое мышление. Так, в партнерстве с учеными новосибирского Академгородка мы начали работу», – говорит Елена Сартакова.  

Также она подчеркнула, что колледж много работает со школьниками: проводит профориентационные программы, взаимодействует с профильными политехническими классами, участвует в фестивале «Наука 0+».

«Мы отметили, как отлично получается работать разновозрастным командам, например школьников и студентов. Мы видим, как в процессе реализации совместных проектов они много дают друг другу, поэтому будем развивать такое сотрудничество.  Мы готовы интеллектуально наполнять всю сеть нашего существующего партнерства с коллегами, а также масштабировать такую работу на всю Россию», – уточнила Елена Сартакова.
# Общество

По материалам: edu.ru

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