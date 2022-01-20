Творческое мышление надо развивать у человека вне зависимости от его специализации
Елена Сартакова, директор Новосибирского химико-технологического колледжа им. Д.И. Менделеева, считает, что творчество стимулирует интеллект добиваться большего в любой сфере.
Об этом она рассказала в эфире онлайн-программы «Образовательная среда».
Эксперт отметила, что их колледж – единственный из организаций СПО, кто внедрил в учебный процесс химическое материаловедение. Это дало импульс для развития способностей студентов, расширило связи с другими учебными заведениями, сформировало интереснейшую траекторию развития всего колледжа.
Также она подчеркнула, что колледж много работает со школьниками: проводит профориентационные программы, взаимодействует с профильными политехническими классами, участвует в фестивале «Наука 0+».