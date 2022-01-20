Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой

Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой

Группа специалистов отправилась к долгожданное путешествие, в рамках которого предстояло погрузиться на глубину более шести тысяч метров. Главная задача экспедиции заключалась в поиске давно сгинувшего корабля. Однако вместо судна на столь внушительной глубине ученые нашли уникальное существо.

Исследование началось в начале 2021 года, и было направлено на поиски судна, которое утонуло предположительно в период Второй мировой войны. Добравшись до стартовой точки, команда приняла решение осуществить погружение.

Они обнаружили на дне вовсе не остатки корабля, а уникальное животное. К слову, погружение осуществлялось с помощью специального оборудование, которое фиксировало все происходящее на камеру.

NOAA Photo Library

Существо внешне напоминало кальмара, который плавал чуть глубже, чем ожидалось. Кадры из видео были отделены от отправлены на дополнительное исследование зоологам. Исследовали определили, что в кадр попал большеперый кальмар.

Фото espaciomisterio.com

Это одно из самых удивительных животных, которые когда-либо находили под водой. Длина существа очень маленькая и не превышает десяти сантиментов, тогда как кальмары этого вида во взрослом возрасте гораздо больше. Это указывало лишь на то, что найденный кальмар очень молодой.

# Актуальные новости

По материалам: MirFactov

Последние новости

Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и Instagram
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили возможный бан майнинга в РФ
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили
Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty будет эксклюзивом Xbox
Сделка Microsoft и Activision может сорваться, если Call of Duty
Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков
Pupperazzi уже в Game Pass, опубликованы рецензии критиков
"Использовал свою роль, чтобы обогатить себя": отец Бритни Спирс предстанет перед судом из-за слежки за ней
"Использовал свою роль, чтобы обогатить себя": отец Бритни

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в которых будет приятно ждать весну
Кашемировый за полмиллиона или флисовый с Шаламе: 10 пледов, в
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Анастасия Волочкова трезвая не летает
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь
Моргенштерн сказал, что он умер и больше не выходит на связь

Еще по теме

Одноглазый монстр, неизвестный науке, обнаружен во льдах Арктики (ФОТО)
В водах Антарктиды обнаружено неопознанное существо лимонного цвета
На Тихоокеанском флоте водолазы, принимавшие участие в рекордном погружении на глубину 317 метров успешно выведены из барокамеры
Житель Малайзии поймал монстра у себя в туалете и снял его на видео