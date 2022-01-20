Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Центробанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников

В Центробанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников

23:26  Автор: Жанна Звягина



Телефонные мошенники начали убеждать жертв оформить кредит, после чего переводят эти деньги на свои счета. Об этом в четверг пишет «Российская газета» со ссылкой на Центральный банк.

Как отмечается в публикации, такая схема предполагает два этапа. Сначала человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и заверяет свою жертву, что на ее имя или родственников мошенники пытаются оформить кредит. Злоумышленник во время разговора пытается выяснить, услугами каких банков пользуется гражданин, чтобы войти в доверие, интересуется, не терял ли он документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо паспортные данные.

В Банке России планируют защитить уязвимые категории россиян от долгов и мошенников


На втором этапе жертве поступает очередной телефонный звонок от якобы сотрудников службы безопасности его банка, представителей правоохранительных органов или Банка России. Человека убеждают для предотвращения оформления мошенниками кредита на него или его родственников оформить свой кредит на ту же сумму онлайн или в офисе банка самостоятельно. При этом злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, тогда как кредитная история останется чистой.

Схема завершается тем, что гражданина просят перечислить кредитные деньги на «спецсчет», который укажет звонящий, говорится в публикации.

Телефонное мошенничество остается основным каналом действий злоумышленников. По данным ЦБ, за третий квартал 2021 года мошенники украли у россиян более 3,2 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году было украдено 2,7 миллиарда рублей. 

Заграница мошенникам не поможет


В декабре Центробанк предложил определить сумму, которую банки должны вернуть в упрощённом порядке клиенту — физическому лицу, со счёта которого мошенники списали деньги.



#мошенники #деньги #кредиты


92
# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к провокациям в России
Сенатор Полетаев считает, что Запад начал информационную подготовку к
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под залог биткоина
Правительство Сальвадора рассмотрит возможность выдачи кредитов под
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Сестра Ольги Бузовой слила в сеть ее детское фото
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Наталья Подольская поделилась кадрами из роддома
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Фил Спенсер рассказал, какие франшизы Activision хотел бы возродить
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Разработчики Hellblade 2 показали фотореалистичную внешность Сенуа
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под водой
Ученые показали существо, которое живет на глубине 6000 метров под
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Прохор Шаляпин прокомментировал обвинения в убийстве жены
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Максим Галкин показал Пугачеву на шопинге у Гуляева
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и Instagram
Financial Times узнала о планах Meta интегрировать NFT в Facebook и
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили возможный бан майнинга в РФ
«Сложно запретить то, что не определено законом»: эксперты оценили

Топ на сегодня

Метизы оптом от компании Машкрепеж
Метизы оптом от компании Машкрепеж
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
8-летнюю дочку Галкина и Пугачевой одевает известный дизайнер
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Анастасия Макеева в Крещение очистила душу и тело в иордани
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США
Лариса Гузеева вышла замуж, чтобы сбежать в США
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах артиста
Помощница умершей жены Прохора Шаляпина рассказала о тайных приказах

Еще по теме

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с СМС
Мошенники стали использовать роботов для кражи денег со счетов россиян
В России появилась новая схема мошенничества с использованием такси
Ангарчанка перевела мошенникам миллион рублей, накопленный с пенсии за 15 лет