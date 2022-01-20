В Центробанке предупредили о новой схеме телефонных мошенников

23:26 Автор: Жанна Звягина

Телефонные мошенники начали убеждать жертв оформить кредит, после чего переводят эти деньги на свои счета. Об этом в четверг пишет «Российская газета» со ссылкой на Центральный банк.

Как отмечается в публикации, такая схема предполагает два этапа. Сначала человеку звонит якобы сотрудник бюро кредитных историй и заверяет свою жертву, что на ее имя или родственников мошенники пытаются оформить кредит. Злоумышленник во время разговора пытается выяснить, услугами каких банков пользуется гражданин, чтобы войти в доверие, интересуется, не терял ли он документы, удостоверяющие личность, и не передавал ли кому-либо паспортные данные.

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На втором этапе жертве поступает очередной телефонный звонок от якобы сотрудников службы безопасности его банка, представителей правоохранительных органов или Банка России. Человека убеждают для предотвращения оформления мошенниками кредита на него или его родственников оформить свой кредит на ту же сумму онлайн или в офисе банка самостоятельно. При этом злоумышленники убеждают жертву, что его действия позволят раскрыть преступника, тогда как кредитная история останется чистой.

Схема завершается тем, что гражданина просят перечислить кредитные деньги на «спецсчет», который укажет звонящий, говорится в публикации.

Телефонное мошенничество остается основным каналом действий злоумышленников. По данным ЦБ, за третий квартал 2021 года мошенники украли у россиян более 3,2 миллиарда рублей, что на 18 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2020 году было украдено 2,7 миллиарда рублей.

Заграница мошенникам не поможет

В декабре Центробанк предложил определить сумму, которую банки должны вернуть в упрощённом порядке клиенту — физическому лицу, со счёта которого мошенники списали деньги.

#мошенники #деньги #кредиты

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