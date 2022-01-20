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В Дагестане изъяли майнинг-фермы стоимостью свыше полумиллиарда рублей

В Дагестане изъяли майнинг-фермы стоимостью свыше полумиллиарда рублей


Сотрудники УФСБ РФ по Республике Дагестан остановили работу нескольких майнинговых ферм, незаконно подключенных к энергосетям. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ведомства пишет ТАСС.


В ходе обысков силовики изъяли 4343 ASIC-майнера общей стоимостью свыше 500 млн рублей.


Одна из ферм функционировала на территории троллейбусного парка в Махачкале. В Кизлярском районе компания «Электрон» организовала работу майнинг-отеля на 3000 устройств, оплачивая электроэнергию по тарифу для частных лиц. Другой майнинг-отель устроили в селе Новое Гадари на базе агропромышленного комплекса.


Данные: УФСБ по Республике Дагестан.

По оценке специалистов, совокупный объем мощности незаконно потребленной электроэнергии составлял около 8 МВт·ч. Сейчас оборудование опечатано, для его хранения силовикам понадобилось 13 вагонов.


Точную сумму ущерба установят специалисты "Дагэнерго".


Напомним, в ноябре 2021 года представители Минэнерго РФ заявили, что майнинг не относится к бытовым нуждам, поэтому потребляемая на него электроэнергия не должна оплачиваться по льготному тарифу для населения.


В конце декабря российские регионы получили право устанавливать тарифы на электроэнергию для населения в зависимости от объемов потребления, согласно поправкам к постановлению правительства.


До этого субъектам РФ приходилось добиваться перерасчетов через суды.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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