В Ярославской области в 2022 году в 5 колледжах региона появятся 12 новых мастерских

В Ярославской области в 2022 году в пяти колледжах региона появятся 12 новых мастерских, сообщает Департамент образования Ярославской области.

Они будут созданы в рамках реализации национального проекта «Образование».

«Создание современных учебных пространств с новым высокотехнологичным оборудованием повысит качество обучения студентов и создаст условия для повышения квалификации специалистов, выведет их подготовку на более качественный уровень. Кроме того, мастерские, созданные в соответствии с мировыми стандартами, способствуют развитию конкурсного движения в сфере среднего профессионального образования», – отметила директор Департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

Также в 2022 году будут отремонтированы пять школ Ярославской области: три школы Рыбинска – № 3, 30 и 28, а также школа им. Мичурина Даниловского района и школа им. К. Маркса Некрасовского района. До 2026 года запланирован ремонт еще в 15 школах региона.

Кроме того, в 2022 году в регионе продолжится модернизация спортивных залов сельских школ в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Будут отремонтированы спортивные залы Тихменевской средней школы в Рыбинском районе, Хмельниковской средней школы в Ростовском районе, Шильпуховской основной школы в Первомайском районе и Головинской средней школы в Угличском районе. Всего к 2024 году будут модернизированы спортивные залы в 24 образовательных организациях региона.

К 2022 году количество образовательных центров «Точка роста» Минпросвещения России увеличится со 103 до 164, а к 2024 году их станет 225. В настоящее время в Ярославской области в центрах «Точка роста» занимаются более 20 тысяч детей.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.